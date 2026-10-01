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مهار آتش‌سوزی در گمرک مرزی افغانستان با کمک ایران

۹ مهر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۶
کد مطلب: 1872558
مهار آتش‌سوزی در گمرک مرزی افغانستان با کمک ایران

آتش‌سوزی در گمرک اسلام‌قلعه هرات که شام چهارشنبه در محل توقف تانکرهای حامل مواد نفتی رخ داد، با سوختن کامل ۱۵ تانکر و آسیب‌دیدن سه تانکر دیگر مهار شد؛ مقام‌های طالبان می‌گویند علت حادثه و میزان دقیق خسارت مالی هنوز مشخص نیست.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آتش‌سوزی گسترده در گمرک مرزی اسلام‌قلعه در استان هرات افغانستان، شام چهارشنبه (۸ مهر) رخ داد و به شماری از تانکرهای حامل مواد نفتی آسیب زد. وزارت امور رسیدگی به حوادث طالبان اعلام کرده است که در این حادثه ۱۵ تانکر به‌طور کامل سوخته و سه تانکر دیگر نیز آسیب دیده‌اند.

این آتش‌سوزی حوالی ساعت ۶:۳۰ شب در محوطه تانکرهای حامل مواد سوختی آغاز شد. مقام‌های محلی طالبان گفته‌اند تیم‌های آتش‌نشانی با حضور در محل، از گسترش حریق به بخش‌های دیگر جلوگیری و آتش را مهار کردند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در این حادثه تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.

همچنین گزارش شده است که نیروهای امدادی و خودروهای آتش‌نشانی از ایران برای کمک به مهار آتش به اسلام‌قلعه اعزام شده بودند. مقام‌های ایرانی نیز از مهار حریق خبر داده‌اند.

علت وقوع آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده و مقام‌های طالبان گفته‌اند بررسی‌ها برای تعیین علت حادثه و برآورد میزان خسارت ادامه دارد.

اسلام‌قلعه یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری و گمرکی افغانستان در مرز ایران است و روزانه محل عبور شمار زیادی از کامیون‌های حامل کالا و سوخت است.

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