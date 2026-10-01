این آتش‌سوزی حوالی ساعت ۶:۳۰ شب در محوطه تانکرهای حامل مواد سوختی آغاز شد. مقام‌های محلی طالبان گفته‌اند تیم‌های آتش‌نشانی با حضور در محل، از گسترش حریق به بخش‌های دیگر جلوگیری و آتش را مهار کردند. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در این حادثه تاکنون تلفات جانی گزارش نشده است.

همچنین گزارش شده است که نیروهای امدادی و خودروهای آتش‌نشانی از ایران برای کمک به مهار آتش به اسلام‌قلعه اعزام شده بودند. مقام‌های ایرانی نیز از مهار حریق خبر داده‌اند.

علت وقوع آتش‌سوزی هنوز مشخص نشده و مقام‌های طالبان گفته‌اند بررسی‌ها برای تعیین علت حادثه و برآورد میزان خسارت ادامه دارد.

اسلام‌قلعه یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های تجاری و گمرکی افغانستان در مرز ایران است و روزانه محل عبور شمار زیادی از کامیون‌های حامل کالا و سوخت است.