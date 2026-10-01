به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر یوناما در بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس، بدون نام بردن مستقیم از پاکستان، گفت غیرنظامیان افغانستان همچنان از پیامدهای درگیری‌های مرزی آسیب می‌بینند. این نهاد بر ضرورت کاهش تنش، گفت‌وگو، احترام به حقوق بین‌الملل و جلوگیری از وارد شدن آسیب بیشتر به غیرنظامیان تأکید کرد.

یوناما با تأکید بر این‌که بیشتر کشته شدگان کودک بودند تصریح کرده است که در این حملات دست‌کم ۱۰ غیرنظامی کشته و ۹ غیرنظامی دیگر زخمی شده‌اند.

این موضع یوناما پس از حملات بامداد پنجشنبه (۹ مهر) به مناطقی در کنر و هلمند منتشر شد.

ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، گفت هواپیماهای پاکستانی مناطقی در شهرستان شلتن کنر و گرمسیر هلمند را هدف قرار داده‌اند و در نتیجه آن ۹ نفر، شامل زنان و کودکان، کشته و ۱۱ نفر زخمی شده‌اند. او همچنین از تخریب سه خانه خبر داد. گزارش‌ها درباره شمار تلفات متفاوت است و برخی منابع، بر اساس اعلام یوناما، شمار کشته‌شدگان غیرنظامی را ۱۰ نفر اعلام کرده‌اند.

در مقابل، وزارت اطلاعات پاکستان اعلام کرد این حملات بر اساس اطلاعاتی که «معتبر» خوانده شده، علیه مخفیگاه‌ها و اردوگاه‌های گروه‌های مسلح در دو نقطه افغانستان انجام شده و ۲۲ نفر کشته شده‌اند. پاکستان می‌گوید هدف حملات، گروه‌هایی هستند که از خاک افغانستان علیه این کشور فعالیت می‌کنند.

این حمله در ادامه موج تازه تنش‌های مرزی میان دو کشور رخ داده است. پاکستان از ۲۱ سپتامبر چندین حمله هوایی در افغانستان انجام داده و سازمان ملل نیز پیش‌تر از تلفات غیرنظامیان در این حملات خبر داده بود. دو کشور پس از حدود سه ماه آرامش نسبی، در هفته‌های اخیر بار دیگر شاهد درگیری‌های مرزی و حملات متقابل بوده‌اند.