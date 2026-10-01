به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پشت صحنه ائتلاف‌های مخفی در مرحله‌ای استثنایی از تاریخ منطقه آشکار می‌شود و پرده از میزان سردرگمی و هراس رژیم صهیونیستی و متحدان منطقه‌ای آن برمی‌دارد.

این دیدارها دیگر صرفاً مانورهای دیپلماتیک گذرا نیستند، بلکه به نشست‌های اضطراری پشت درهای بسته برای مهار پیامدهای میدانی و ژئوپلیتیکی ناشی از ایستادگی یمن و بازپس‌گیری حاکمیت ملی بر تنگه باب‌المندب و سواحل غربی تبدیل شده‌اند.

در تلاشی برای تشکیل جبهه دفاعی جایگزین، نتانیاهو سفری مخفی و اضطراری به ابوظبی انجام داد. این سفر با محرمانگی شدید همراه بود تا مذاکراتی دور از افکار عمومی درباره پرونده‌های حساس منطقه‌ای انجام شود؛ اما رسانه‌های اسرائیلی به سرعت جزئیات آن را پس از پایان نشست منتشر کردند.

این دیدارها محدود به مقام‌های اماراتی نماند و نشست‌هایی به ریاست نتانیاهو با حضور هیئت‌های عربی متعدد شامل نمایندگانی از عربستان سعودی، اردن، مراکش و همچنین نمایندگانی از خلیفه حفتر از لیبی برگزار شد.

این تحرک نشان‌دهنده نگرانی مشترک و فزاینده در رژیم صهیونیستی و نظام‌های دیگر، به‌ویژه نظام سعودی است.

اگر عربستان بر نبود روابط رسمی با رژیم صهیونیستی تأکید می‌کند، چه عاملی هیئت سعودی را به مشارکت در نشستی به ریاست نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی وادار کرده است؟ سطح هماهنگی پشت پرده ثابت می‌کند که این روابط از مفهوم سنتی عادی‌سازی سیاسی فراتر رفته و به مرحله شراکت و هماهنگی میدانی مستقیم وارد شده است.

دستگاه امنیت داخلی رژیم صهیونیستی «شاباک» شکایتی علیه شبکه ۱۲ تنظیم کرد و آن را به نقض قواعد سانسور نظامی متهم کرد و خواستار اقدام قانونی علیه آن شد. این اقدام نشان‌دهنده تمایل شدید به محرمانه نگه داشتن این تحرک است.

هراس دیرینه رژیم صهیونیستی از باب‌المندب

هراس رژیم صهیونیستی از بازپس‌گیری حاکمیت ملی یمن بر تنگه باب‌المندب، نگرانی دیرینه‌ای است که از زمان ظهور نشانه‌های پیروزی انقلاب ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۴ و آغاز فروپاشی سلطه سعودی-آمریکایی آغاز شده است.

در سایه نظام‌های وابسته پیشین، رژیم صهیونیستی هیچ نگرانی نداشت؛ اما با ظهور نشانه‌های پیروزی اراده مردم یمن، صهیونیست‌ها حالت آماده‌باش اعلام کردند و اعتراف کردند که بازپس‌گیری حاکمیت ملی بر سواحل و آب‌های یمن، خطر راهبردی و خسارت سنگینی برای پروژه صهیونیستی است.

صهیونیست‌ها بازگشت این گذرگاه آبی حساس و سواحل یمن به آغوش حاکمیت ملی را خسارتی راهبردی و شکستی سنگین می‌دانند که در محاسبات خود نگنجانده بودند. امروز رژیم صهیونیستی با شکست مزدوران سعودی در باب‌المندب و شهرستان‌های ساحلی یمن به عنوان خسارت شخصی و شکست مستقیم خود برخورد می‌کند.

پرده از یک پایگاه نظامی عظیم و سری برداشته شد که تجاوز سعودی-اماراتی در شهرستان «ذو باب» در حاشیه تنگه باب‌المندب ایجاد کرده بود. این پایگاه با ساختار و مشخصات فنی و تجهیزاتی خود، نشانه‌های آشکار اسرائیلی-آمریکایی را نشان می‌دهد. مساحت این فرودگاه حدود چهار کیلومتر در شش کیلومتر است و آشیانه هواپیماهای آن از بتن مسلح و فولاد مقاوم ساخته شده و مطابق با هندسه آشیانه‌های پایگاه‌های هوایی مدرن طراحی شده است.

این کشف، حجم طرح‌ریزی آمریکایی-اسرائیلی برای حضور نظامی مستقیم در یمن را افشا می‌کند. در حالی که نیروهای محلی به‌عنوان پوششی صوری تشکیل شده بودند، حاکمیت واقعی، کنترل و تصمیم اجرایی در این پایگاه تابع طرف آمریکایی و اسرائیلی بود و مستشاران سعودی و اماراتی نیز در آن مشارکت داشتند.

پیروزی‌های بزرگ یمن نه تنها غافلگیری ناخوشایندی برای ائتلاف تجاوز بود، بلکه شوک بزرگی و نگرانی عمیقی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرد. سیطره نیروهای مسلح بر باب‌المندب، آمریکا و رژیم صهیونیستی را به سوق دادن عربستان به تجاوز دوباره به یمن واداشت؛ اما نتایج برخلاف انتظارشان بود.

در یک گزارش تحلیلی رسانه‌های اسرائیلی آمده است که نیروهای مسلح یمن از موشک‌های بالستیک و کروز به‌طور گسترده استفاده می‌کنند و تجمعات، نیروگاه‌ها و فرودگاه‌های نظامی را هدف قرار می‌دهند. یمنی‌ها پهپادهای ساخت داخل را در دسته‌هایی به نمایش می‌گذارند که قادر به نفوذ و ایجاد خسارات شدید هستند و موفق شده‌اند از سامانه‌های رادار بدون شناسایی عبور کنند.

موقعیت جغرافیایی یمن و مشرف بودن آن بر سه پهنه آبی، همواره دغدغه بزرگ رژیم صهیونیستی به عنوان تهدیدی راهبردی مستقیم بوده است؛ به‌ویژه اینکه ۱۸ درصد از واردات این رژیم از تنگه باب‌المندب می‌گذرد.

این شکست به حالت ناامیدی متقابل میان طرف‌های ائتلاف تجاوز تبدیل شده است. ابزارها و مزدوران شکست خود را به نظام سعودی نسبت می‌دهند و گاهی با هشدار درباره اینکه برداشتن پوشش از آنان به معنای قربانی کردن مستقیم امنیت و آینده پادشاهی است، دست به باج‌گیری می‌زنند. در مقابل، نظام سعودی با هر شکست میدانی، با تحقیر به آنان می‌نگرد و آنان را به کم‌کاری و ترس متهم می‌کند.

رژیم صهیونیستی از ناتوانی خود از سقوط تدریجی نظام‌های منطقه‌ای وابسته، به‌ویژه نظام سعودی، آگاه است. این واقعیت امروز رژیم صهیونیستی را به جستجوی جایگزین‌ها، از جمله تحرک میدانی مستقیم، واداشته است.

سردرگمی سعودی و ترس از یمن، بن سلمان را به امضای توافق‌های دفاع مشترک یا معاملات تسلیحاتی عظیم با قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی در ازای پول‌های کلان واداشته است؛ اما هیچ‌یک از این توافق‌ها حفاظت مورد انتظار یا راه خروج میدانی را برای او محقق نکرده است. تنها راه خروج از این تنگنا، برخورد جدی با شروط یمنی مربوط به پایان تجاوز و رفع محاصره است.

در چارچوب تلاش‌های رسانه‌ای برای پوشاندن این شکست، نظام سعودی به ترویج ادعای خطر برای مقدسات و القای اینکه یمن مکه مکرمه را هدف قرار می‌دهد، بازگشته است؛ اما حضور سعودی در نشست‌های ابوظبی به ریاست نتانیاهو، این ادعاها را نقش بر آب می‌کند.

آیا کسی که ادعای حفاظت از مقدسات اسلامی را دارد، در آغوش نتانیاهو می‌افتد و به دنبال تشکیل ائتلاف‌های امنیتی تحت نظارت اسرائیل برای مقابله با ملت عربی و مسلمان یمن است؟ و چگونه نتانیاهو می‌تواند شریک حفاظت از مکه باشد، در حالی که قدس شریف را اشغال کرده و در پی یهودی‌سازی آن است؟

برخی پژوهشگران بر اساس اسنادی از طرح‌های استعماری و صهیونیستی خبیثانه‌ای سخن می‌گویند که به‌تدریج در پی آسیب رساندن به اماکن مقدس در مکه و مدینه هستند؛ در موازات آنچه مسجدالاقصی از تخریب و حفاری متحمل می‌شود. علما و تحلیلگران نگرانند که ترویج شایعات درباره خطر یمنی برای مکه و مدینه، پوششی برای گذراندن برنامه‌های مشکوک و برافروختن فتنه مذهبی باشد.

علمای یمن در استان تعز کنفرانس بزرگ و تاریخی برگزار کردند که هدف آن افشای گمراهی و تهمت و تأکید بر مظلومیت ملت یمن و درخواست توقف فوری تجاوز و رفع محاصره ظالمانه است.

رژیم صهیونیستی بر ابزارها و مزدوران نظام سعودی برای به حرکت درآوردن برگ فتنه مذهبی و منطقه‌ای در یمن حساب می‌کند. در این زمینه، تلاش‌ها برای برانگیختن نزاع‌های طایفه‌ای میان فرزندان ملت یمن، به‌ویژه در استان تعز افزایش یافته است. مسئولیت ملی و دینی بر دوش فرزندان یمن به‌طور کلی و فرزندان استان تعز به‌طور خاص است تا در برابر خطاب تکفیری و تحریک طایفه‌ای که نظام سعودی و ابزارهایش از آن حمایت می‌کنند، بایستند.

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