سازماندهی سلاح مقاومت؛ بدون آسیب به نقش محوری مقاومت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات سیاسی منطقه شتاب گرفته و فشارهای بین‌المللی با نیازهای ملی و تمهیدات امنیتی جدید درهم آمیخته است. در این شرایط، پرونده «سلاح مقاومت» به پیچیده‌ترین موضوع روی میز مذاکرات تبدیل شده است.

اما نشانه‌های تحرک دیپلماتیک کنونی چیز دیگری را نشان می‌دهد. رویکرد به این پرونده دیگر در چارچوب دیکته و امتیازدهی نیست، بلکه موازنه قدرت بر آن حاکم است. این موازنه را ایستادگی میدانی و توان بازدارندگی مقاومت تحمیل کرده است.مقاومت امروز از موضع قدرت مذاکره می‌کند و این موضع به آن امکان می‌دهد شروط خود را تحمیل کند.

سازماندهی سلاح؛ مسیری برای راهبرد دفاعی مکمل

گفت‌وگوهای فزاینده در محافل سیاسی و اتاق‌های تصمیم‌گیری درباره «سازماندهی سلاح» به مسیری تبدیل شده که در پی طراحی راهبرد دفاعی مکمل برای حفاظت از توان پشتیبان مقاومت است، بدون آسیب رساندن به نقش محوری یا توان راهبردی آن در مقابله با خطرات پیش رو.

جعفر الحسینی، سخنگوی مقاومت اسلامی عراق، روز گذشته (چهارشنبه) در تجمع مردمی بزرگی تأکید کرد: مقاومت به هیچ زمان‌بندی یا توافقی که از سوی یک طرف دولتی یا سیاسی صادر شود، متعهد نیست.

وی تأکید کرد: سلاح مقاومت امانتی در دستان مجاهدان ما باقی خواهد ماند و مسیر آن همواره علیه هر دشمنی که عراق و ملت آن را هدف قرار دهد، باقی خواهد ماند. در همان حال، درهای مذاکره ما برای هر گفت‌وگویی که حاکمیت، عزت و رهایی عراق از سلطه آمریکا را تضمین کند، باز خواهد بود.

الحسینی افزود: بیش از چهل روز است که مقاومت اسلامی از طریق کمیته چهارجانبه‌ای که از سوی چارچوب هماهنگی با توافق دولت عراق تشکیل شده، در مذاکراتی برای بررسی فرآیند سازماندهی سلاح مقاومت در ازای تحقق حاکمیت کامل و جامع عراق شرکت کرده است. این حاکمیت کامل شامل خروج نیروهای آمریکایی و ناتو و همه اشکال حضور نظامی خارجی از عراق (زمینی، هوایی و دریایی) است، در حالی که مقاومت اسلامی حق خود را برای پاسخ مستقیم به هرگونه نقض یا تجاوز آمریکایی یا صهیونیستی به حاکمیت عراق محفوظ می‌دارد.

صباح العکیلی، ناظر سیاسی، روز پنجشنبه تأکید کرد: امنیت و ثبات جامع حاکمیت عراق تنها با پایان دادن به پرونده حضور خارجی در همه اشکال آن در خاک عراق کامل نمی‌شود. این حضور شامل نیروهای ترکیه، حزب کارگران کردستان و گروه‌های مخالف ایرانی است.

وی تأکید کرد: خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری واشنگتن برای اعلام حاکمیت کامل کافی نیست.

العکیلی در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: امنیت و حاکمیت عراق خواسته‌ای مردمی و سیاسی فوری است که باید در واقعیت محقق شود.

وی اشاره کرد: مفهوم حاکمیت تا زمانی که پرونده حضور نیروهای ترکیه بسته نشود و خروج کامل از شمال عراق انجام نگیرد، تجزیه‌شده باقی خواهد ماند. آنکارا نباید هیچ امتیازی برای حضور در عمق عراق و به هر مسافتی که باشد، دریافت کند.

وی افزود: بستن این پرونده همچنین مستلزم پایان دادن به حضور حزب کارگران کردستان است تا بهانه‌ای برای نفوذ ترکیه نباشد. علاوه بر این، گروه‌های مخالف ایرانی که از خاک عراق به عنوان پایگاهی برای هدف قرار دادن ایران استفاده می‌کنند، باید خارج شوند.

العکیلی توضیح داد: این خواسته‌ها در چارچوب دیدگاه و مطالبات گروه‌های مقاومت عراق قرار دارد و خواسته‌هایی واقعی و مشروع است.

وی از دولت خواست به پایان دادن به هرگونه حضور خارجی متعهد باشد، زیرا این حضور منبع تهدید واقعی برای امنیت و حاکمیت کشور است و باید از تبدیل عراق به پایگاهی برای تهدید کشورهای همسایه جلوگیری شود.

گفتنی است بغداد و واشنگتن روز گذشته (چهارشنبه) پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برای مبارزه با داعش در عراق را اعلام کردند.

این اعلام پس از خروج نیروهای آمریکایی از یک پایگاه هوایی در اربیل در اقلیم کردستان انجام شد.

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