به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیاد سادات در بیانیه‌ای به مناسبت دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله با تجلیل از شخصیت و مجاهدت‌های وی، تأکید کرد: خون پاک این شهید به کالبد جبهه مقاومت روحی تازه بخشیده و اراده‌ای استوار در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی ایجاد کرده است.

متن بیانیه به شرح زیر است:

دومین سالگرد شهادت عالم وارسته و مجاهد کبیر، سید حسن نصرالله، در حالی فرا می‌رسد که خون پاک ایشان، به کالبد جبهه مقاومت روحی تازه بخشیده و اراده‌ای پولادین را در برابر استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیسم ایجاد نموده است. ایشان نماد جامع ولایت‌مداری، شجاعت و اخلاص بودند و شهادتشان، نه یک پایان، که آغاز تکمیل وعده پیروزی و نابودی غده سرطانی صهیونیسم است.

بنیاد سادات، در پاسداشت مقام والای این سلاله پاک نبوی، توفیق یافت تا در سومین همایش بزرگ سادات، با تقدیم نشان تکریم به مقام ایشان، به پاس سال‌های متمادی جهاد و استقامت ادای احترام نماید؛ نشانی که با حضور فرزند عزیز و صبور ایشان دریافت شد و برای ما، یادآور پیوند ناگسستنی نسل‌های مقاوم در مسیر حق است.

ما در دومین سالگرد شهادت ایشان، بار دیگر مراتب تبریک و تسلیت خود را به محضر امام عصر(عج) و سومین امام ایران و جبهه مقاومت حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، مجاهدان راه حق، سادات جهان، مردم سربلند لبنان و خانواده معزّز شهید تقدیم می‌نماییم.

اطمینان داریم که امّت واحد اسلامی، راهی را که شهدای مقاومت از ایران تا لبنان، عراق، سوریه، فلسطین و یمن پیموده‌اند، با عزمی راسخ تا آزادی قدس شریف ادامه خواهد داد.

بنیاد سادات

۷ مهر ۱۴۰۵

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