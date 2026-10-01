ترکیه از تصمیم خود برای واگذاری تدریجی پایگاه بعشیقه به عراق خبر داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت دفاع ترکیه امروز پنجشنبه اعلام کرد که تصمیم گرفته است پایگاه بعشیقه-زلیکان را به‌تدریج به مقامات عراقی واگذار کند.

این وزارتخانه افزود: واگذاری پایگاه بعشیقه در پی پیشرفت دولت عراق در اجرای تدابیر امنیتی در سنجار انجام می‌شود.

علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، هفته گذشته در حاشیه نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دیدار کرد و دو طرف بر تقویت همکاری امنیتی توافق کردند. دو طرف همچنین بر گسترش کامل کنترل دولت عراق در سنجار و پایان دادن به حضور عناصر مسلح خارجی توافق کردند.

دو طرف همچنین بر واگذاری تدریجی پایگاه بعشیقه-زلیکان توسط نیروهای ترکیه به دولت عراق بر اساس سازوکار و جدول زمانی توافق‌شده توافق کردند.

بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از یک فرمانده نظامی عراقی، انتظار می‌رود خروج تدریجی نیروهای ترکیه از پایگاه بعشیقه و یک پایگاه کوچک دیگر در نزدیکی موصل تا پایان سال جاری میلادی تکمیل شود.

واگذاری پایگاه بعشیقه از سوی ترکیه به مقامات عراق در شرایطی انجام می‌شود که الزیدی تأکید کرده است دولت او با سلاح‌های خارج از کنترل دولت بر اساس نقشه راهی با جدول‌های زمانی توافق‌شده برخورد خواهد کرد و این فرآیند باید تا ۳۰ ژوئن سال آینده میلادی تکمیل شود.

الزیدی همچنین تأکید کرد دولت عراق تمام گروه‌های مسلح غیرعراقی فعال در خاک این کشور را به‌طور کامل خلع سلاح خواهد کرد.

ترکیه در سال ۲۰۱۵ نیروهایی را در نزدیکی موصل مستقر کرد و دلیل آن را آموزش و حفاظت از نیروهای عراقی و مبارزان محلی عرب، ترکمن و کرد عنوان کرد که برای مبارزه با داعش آماده می‌شدند؛ گروهی که در سال ۲۰۱۴ موصل را تصرف کرده بود.

این استقرار با اعتراض بغداد روبه‌رو شد و عراق خواستار خروج نیروهای ترکیه شد. آنکارا در پاسخ تأکید کرد که حضور نظامی‌اش تنها برای آموزش نیروهای عراقی و مبارزه با داعش است. ترکیه همچنان چندین پایگاه در منطقه دارد و می‌گوید این پایگاه‌ها برای حفاظت از امنیت ملی این کشور ضروری هستند.

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