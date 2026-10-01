به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سجاد حیدر، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، امروز (پنجشنبه) در نشست خبری هفتگی در اسلام‌آباد، در واکنش به تحریم‌های یکجانبه ایالات متحده علیه تجارت سایر کشورها با ایران گفت: ما متعهد به چارچوب هنجارهای بین‌المللی و نیز پیرو قوانین داخلی خود هستیم.

وی اظهار داشت: پاکستان به عنوان یک کشور مسئول، متعهد به قوانین بین‌المللی است و همزمان بر لزوم حل و فصل مسالمت‌آمیز همه اختلافات میان ایران و آمریکا تأکید می‌کند.

سجاد حیدر گفت: پاکستان با همه طرف‌ها در تماس است و ما از آنان می‌خواهیم تا ضمن خویشتن‌داری حداکثری، به تعهدات خود طبق تفاهم‌نامه اسلام‌آباد عمل کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تأکید کرد: حل و فصل دیپلماتیک مناقشات جاری در منطقه به سود صلح و امنیت جهانی است و ما با همین روحیه، تماس خود با همه طرف‌ها را ادامه خواهیم داد.

سجاد حیدر درباره تلاش‌های میانجی‌گرانه پاکستان بین ایران و آمریکا اظهار داشت: اسلام‌آباد از شروط هفت‌گانه طرف ایرانی مطلع است و ما معتقدیم این شرایط از قبل نیز در تفاهم اسلام‌آباد گنجانده شده است؛ لذا دیپلماسی برای بازگشت طرفین به این توافق باید ادامه یابد.

وی افزود: تفاهم‌نامه اسلام‌آباد فضای لازم را برای طرفین جهت پیشبرد مذاکرات فراهم می‌کند و پاکستان نیز از هرگونه گشایش در مذاکرات ایران و آمریکا به گرمی استقبال می‌کند.

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