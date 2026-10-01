به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیروزی‌های اخیر نیروهای مسلح یمن در ساحل غربی و آزادسازی ۵۴۰۰ کیلومتر مربع از اراضی اشغالی، ضربه‌ای سنگین به عربستان وارد کرده است.

این مناطق مشرف بر تنگه باب‌المندب، سومین گذرگاه مهم جهان است که ۱۲ درصد تجارت جهانی از آن عبور می‌کند.

عربستان نگران است که باب‌المندب به اهرم فشار یمنی برای تشدید محاصره این کشور تبدیل شود. این نگرانی اکنون به واقعیت پیوسته است؛ کشتیرانی بین‌المللی در این گذرگاه امن است، اما کشتی‌های سعودی تا زمانی که ریاض دست از محاصره یمن برندارد، از امنیت برخوردار نخواهند بود.

در ماه‌های گذشته، عربستان متحدان یمنی خود را برای برافروختن دوباره جنگ زمینی پس از چهار سال آرامش ناشی از توافق آتش‌بس ۲۰۲۲ به حرکت درآورد.

ریاض طی سال‌های گذشته هزاران جنگنده یمنی را آموزش داده، به سلاح مجهز کرده و استحکامات و سنگرهایی ساخته بود که پس از آزادسازی ساحل غربی به نمایش گذاشته شد. هدف ریاض، حمله به صنعا و تکرار سناریوی سوریه در یمن بود.

اما رهبری صنعا نیز خود را برای چنین روزی آماده کرده بود و با تولید توانمندی‌های موشکی و پهپادی و بسیج عمومی، بیش از یک میلیون رزمنده ذخیره را سازماندهی کرده بود. در نتیجه، طرح سعودی-صهیونیستی در یمن ناکام ماند و تحرکات آن‌ها که شامل تیپ‌ها و بیش از هزار رزمنده بود، در کمتر از یک هفته نابود شد.

عربستان اکنون به طرح قدیمی خود یعنی احیای ائتلاف بین‌المللی علیه یمن بازگشته است؛ ائتلافی مشابه «طوفان قاطع» که در سال ۲۰۱۵ تشکیل شد. اما شرایط در سال ۲۰۲۶ کاملاً متفاوت است. یمن در گذشته از سلاح‌های پیشرفته، توانمندی‌های نظامی کیفی، نیروهای مسلح آموزش‌دیده و پدافند هوایی برخوردار نبود و جنگنده‌ها روزانه ده‌ها حمله به استان‌های یمن انجام می‌دادند.

امروز عربستان در تشکیل ائتلاف جدید با دشواری روبه‌روست. جهان از آنچه در یمن می‌گذرد آگاه است و هیچ کشوری نمی‌خواهد تجربه تلخ را تکرار کند. حتی امارات که از عربستان ضربه خورده، خود را در این رویارویی بی‌طرف می‌بیند. پاکستان و ترکیه نیز محاسبات دقیقی برای ورود به این معرکه دارند. واشنگتن نیز به‌روشنی اعلام کرده که از عربستان دست کشیده است.

دو سناریو برای آینده یمن قابل تصور است: نخست، موفقیت سعودی در جذب ائتلاف بین‌المللی جدید و انجام حملات هوایی شدید علیه شهرهای یمن همراه با اعزام مزدوران به ساحل غربی برای اشغال دوباره آن. اما این سناریو انتحاری است، زیرا نیروهای مسلح یمن اکنون بر تمام ارتفاعات مشرف بر ساحل و باب‌المندب مسلط هستند و هر تجمعی در این مناطق هدف قرار خواهد گرفت.

دوم، سناریوی کم‌هزینه‌تر برای سعودی، جستجوی میانجی‌گری برای خروج از باتلاق یمن است که مستلزم پرداخت غرامت، رفع محاصره و کنار گذاشتن متحدانش است؛ اما نشانه‌ای از تمایل بن سلمان به این گزینه دیده نمی‌شود.

نیروهای مسلح یمن به نبرد خود با عربستان در مسیرهای متعدد ادامه خواهند داد؛ از جمله ادامه آزادسازی استان‌های تحت کنترل متحدان سعودی، به‌ویژه مأرب و تعز، ادامه حملات در عمق عربستان و هدف قرار دادن تأسیسات حساس برای وادار کردن ریاض به توقف تجاوز، و تشدید محاصره این کشور و بندرهایش برای رفع محاصره یمن. این گام‌ها برای ریاض دردناک خواهد بود و بن سلمان را وادار به پذیرش آن‌ها خواهد کرد.

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