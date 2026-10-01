اعزام ناو روزولت به خاورمیانه؛ فشار جنگ بر ناوگان دریایی آمریکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ یک مقام آمریکایی به شبکه الجزیره گفت که ناو هواپیمابر «یو.اس.اس تئودور روزولت» به همراه گروه رزمی خود از پایگاه سن‌دیگو در ایالت کالیفرنیا به سمت خاورمیانه حرکت کرده است.

اعزام تئودور روزولت پیش از این توسط رسانه‌های نظامی آمریکا گزارش شده بود.

پایگاه هیل در گزارش خود در روز دوشنبه هفته جاری نوشته بود که ناو هواپیمابر روزولت از ناوهای کلاس نیمیتز و پرچمدار گروه رزمی شماره ۹، روز یکشنبه سن‌دیگو را ترک کرده است.

بر اساس این گزارش، روزولت برای جایگزینی ناو هواپیمابر «یو.اس.اس جورج واشنگتن» در منطقه خاورمیانه اعزام می‌شود. جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر است، ماه گذشته به منطقه فرماندهی مرکزی آمریکا اعزام شده بود.

این ادعا در شرایطی مطرح می‌شود که آمریکا از ماه‌ها پیش حضور دریایی قابل‌توجهی در منطقه داشته است.

گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد واشنگتن در حال جابه‌جایی بخشی از این نیروها و جایگزینی یگان‌هایی است که مدت طولانی در منطقه حضور داشته‌اند. برخی گزارش‌ها حاکی است طولانی‌شدن عملیات نظامی آمریکا در منطقه فشار قابل‌توجهی بر نیروهای دریایی این کشور وارد کرده است.

پایگاه هیل در گزارش خود درباره روزولت به اظهارات دریادار داریل کادل، رئیس عملیات نیروی دریایی آمریکا اشاره کرده بود که گفته است نیروهای آمریکایی تقریباً در تمام مدت فعالیت او در این سمت درگیر مناقشه بوده‌اند و این وضعیت فشار زیادی بر نیروها وارد کرده است.

کادل همچنین درباره تمدیدهای مکرر مأموریت ناوها هشدار داده بود که خانواده‌های ملوانان به دلیل نداشتن زمان مشخص برای پایان مأموریت‌ها نمی‌توانند برای زندگی خود برنامه‌ریزی کنند و این وضعیت «استرس زیادی» ایجاد می‌کند.

روزولت نیز قرار است مأموریتی بیش از هفت ماه داشته باشد و به این ترتیب، اعزام آن بخشی از تلاش نیروی دریایی آمریکا برای حفظ حضور مستمر ناو هواپیمابر در خاورمیانه در شرایط ادامه جنگ علیه ایران محسوب می‌شود.

از سوی دیگر، گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که نیروهای آمریکایی در منطقه همچنان با خطرات مستقیم ناشی از حملات ایران مواجه‌اند. واشنگتن‌پست به تازگی گزارش داده بود که در جریان یک حمله موشکی ایران در ماه سپتامبر، هشت تفنگدار دریایی آمریکا زخمی شدند؛ حادثه‌ای که در نزدیکی تنگه هرمز رخ داد.

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