به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بنیامین نتانیاهو در بخش‌هایی از مصاحبه با شبکه «سی‌بی‌اس» در موضعی دوگانه تلاش کرد حادثه هواپیمای مسافربری فلای‌دبی را به ایران نسبت دهد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که آیا این حادثه به سلامت روان عامل این رویداد ربط دارد، گفت: «خب، ممکن است این‌طور باشد. نمی‌دانم. به‌زودی متوجه خواهیم شد.»

وی در ادامه با اذعان به این‌که مشخص نیست این حادثه به ایران ربط داشته باشد یا خیر، مدعی شد: «ما نشانه‌هایی داشته‌ایم که ایران و به‌ویژه گروه‌های نیابتی آن، قصد داشتند حملات تروریستی علیه اسرائیل و اتباع اسرائیلی در خارج از کشور را افزایش دهند. اما فکر می‌کنم هنوز برای گفتن اینکه آیا در این حادثه نوعی هماهنگی یا همکاری ایران وجود داشته، خیلی زود است. فکر می‌کنم به‌زودی متوجه خواهیم شد.»

هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ مکس ۸ که حدود ۱۸۰ سرنشین از جمله بیش از ۱۰۰ اسرائیلی را حمل می‌کرد، ساعت ۷:۰۵ صبح به وقت محلی از فرودگاه بین‌المللی دبی به مقصد فرودگاه بن‌گوریون تل‌آویو به پرواز درآمد. حدود دو ساعت و نیم پس از برخاستن، خلبانان درخواست اضطراری ارسال کردند و ارتفاع هواپیما از ۳۴ هزار پا به سرعت تا ۱۵ هزار پا کاهش یافت.

هواپیما ابتدا کد اضطراری ۷۷۰۰ و سپس کد ربوده‌شدن ۷۵۰۰ را مخابره کرد و در نهایت در ساعت ۹:۴۵ صبح در فرودگاه تبوک عربستان به زمین نشست.

شرکت فلای‌دبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که «درگیری لفظی و فیزیکی در کابین خلبان رخ داده» و این شرکت «به‌طور نزدیک با مقامات ذی‌ربط همکاری می‌کند». کاپیتان و کمک‌خلبان هواپیما پس از فرود به دلیل جراحات وارده به بیمارستان منتقل شدند.

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