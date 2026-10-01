به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اتهام‌زنی اخیر اندی برنهام، نخست‌وزیر انگلیس، علیه ایران سفیر این کشور در تهران را به وزارت امور خارجه کشاند.

بر اساس این گزارش، به دنبال اتهام‌زنی واهی نخست‌وزیر انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران، هوگو شورتر، سفیر این کشور در تهران، امروز (پنجشنبه) نهم مهرماه از سوی مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه، احضار و مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به استمرار رویکرد مخرب دولت انگلیس در قبال ایران به وی ابلاغ شد.

در جلسه احضار، معاون سیاسی وزیر امور خارجه ضمن یادآوری مسئولیت بین‌المللی دولت انگلیس به دلیل اقدامات متخلفانه متعدد علیه ملت ایران، به‌ویژه در اختیار گذاشتن پایگاه‌های نظامی و امکانات تحت صلاحیت انگلیس برای تدارک و اجرای تجاوز نظامی آمریکایی و صهیونیستی علیه ایران، تأکید کرد: «کارزار تبلیغاتی اخیر دولت انگلیس در طرح اتهام بی‌اساس به بهانه تلاش برای خرابکاری در پایگاه فرفورد، به هیچ عنوان نمی‌تواند همدستی انگلیس در تجاوز نظامی علیه ملت ایران را تحت‌الشعاع قرار دهد و دولت انگلیس باید پاسخگوی مشارکت در جنایت تجاوز و جنایات جنگی ارتکابی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی باشد.»

تخت‌روانچی ضمن رد ادعای بی‌اساس و سخیف مقامات انگلیسی در مرتبط دانستن طرح خرابکاری در پایگاه نظامی فرفورد به ایران، بر ضرورت توضیح رسمی دولت انگلیس در این خصوص و اصلاح رویکرد ناشایست آن در قبال ایران تأکید کرد. سفیر انگلیس هم گفت که مراتب اعتراض جمهوری اسلامی ایران را به کشورش منعکس خواهد کرد.

اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، پس از بازداشت و آزادی پنج نفر به اتهام بمب‌گذاری در نزدیکی پایگاه هوایی سلطنتی فرفورد انگلیس، مدعی شد «نشانه‌های قوی» وجود دارد که ایران در ماجرایی که به بازداشت پنج مرد در نزدیکی این پایگاه منجر شد، نقش داشته است.

پلیس انگلیس روز یکشنبه از وقوع یک حادثه بزرگ و احتمال بمب‌گذاری در نزدیکی پایگاه سلطنتی فرفورد که میزبان نیروی هوایی آمریکاست، خبر داد و در همین ارتباط پنج نفر که همگی تابعیت انگلیسی دارند، بازداشت شدند. پس از آن، این افراد به قید وثیقه آزاد شدند و ارنس تیلور، رئیس پلیس مبارزه با تروریسم انگلیس، در اظهاراتی گفت که هیچ بمبی در نزدیکی پایگاه نظامی فرفورد انگلیس وجود نداشته است.

سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، نیز امروز در واکنش به اتهام‌زنی نخست‌وزیر انگلیس درباره حادثه فرفورد، با بیان اینکه همین که افرادی را که به قول شما تروریست و در خدمت دولت‌های خارجی بوده‌اند، آزاد کردید، خودش همه چیز را روشن می‌کند، خطاب به وی گفت: مقصر را در جای اشتباهی جستجو می‌کنید.

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