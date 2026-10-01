به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ عقید رشاد الوتیری، کارشناس نظامی یمنی، در گفت‌وگویی اختصاصی با شبکه المسیره اعلام کرد: نیروهای مسلح یمن تمام طرح‌ها را ناکام گذاشته و همه برگ‌های دشمن سعودی را سوزانده‌اند.

وی افزود: نیروهای مسلح یمن عملیات ویژه خود را با پاکسازی ارتفاعات گسترده و پیشروی به سوی الحجریه، التربه و لحج ادامه می‌دهند و دشمن سعودی شکست‌خورده را که دوازده سال است تجاوز و محاصره ملت یمن را ادامه می‌دهد، ادب می‌کنند.

این کارشناس نظامی اشاره کرد: تجاوز سعودی در سایه حمایت اطلاعاتی و لجستیکی آمریکا و اسرائیل و سکوت عربی و غربی در برابر کشتارهای ملت یمن در جریان است و آنچه نیروهای مسلح یمن انجام می‌دهند، دفاع مشروع از حاکمیت و تمامیت ارضی یمن است.

الوتیری توضیح داد: عملیات دفاعی و ضربات پیشدستانه، متمرکز، دقیق و قوی علیه دشمن و تجمعاتش انجام می‌شود.

ما شاهد فروپاشی و فرار مزدوران سعودی هستیم؛ همان گروه‌هایی که یمنی‌ها را می‌کشتند و در زمین فساد می‌کردند ولی آنچه امروز رخ می‌دهد، تحولات ویژه‌ای است که از مرحله دفاع به مرحله تهاجم منتقل شده است.

وی تأکید کرد: عربستان زمانی که تجاوز را آغاز کرد، ابتدا فرودگاه‌ها را هدف قرار داد و می‌خواست جنگ را صرفاً یمنی-یمنی نشان دهد، اما سپس چهره واقعی خود را با هدف قرار دادن نظام‌مند اماکن غیرنظامی مانند برج‌های مخابراتی، مخازن آب و پل‌ها نشان داد ولی ملت یمن تسلیم نشد و پاسخ نیروهای مسلح، ضربه زدن به عمق عربستان بود. جغرافیای عربستان اکنون در دسترس نیروهای یمنی قرار دارد و اهداف بمباران‌شده، اهداف نظامی و اقتصادی وابسته به نظام آل سعود هستند.

الوتیری ادامه داد: دشمن سعودی به دنبال تشکیل ائتلاف‌های بین‌المللی رفت تا پاسخ یمن و محاصره دریایی بنادر سعودی را متوقف کند، اما بار دیگر شکست خورد و با پول‌های آلوده خود به گدایی مواضع بین‌المللی روی آورد.

وی اشاره کرد: جهان به امنیت کشتیرانی بین‌المللی اهمیت می‌دهد و این موضوع را نیروهای مسلح و رهبری یمن تأیید کرده‌اند. اما شکست عربستان در یافتن ائتلاف جدید، آن را به دروغ‌پردازی درباره هدف قرار گرفتن مکه و تحریک تکفیری برای تکفیر ملت یمن واداشت.

الوتیری افزود: ملت یمن بهترین فرزندان خود را برای مقدسات اسلامی، چه در فلسطین و چه در سرزمین حرمین، قربانی می‌کند و بهای سنگین کرامت و انسجام جبهه‌ها را می‌پردازد.

وی تأکید کرد: دشمن سعودی امروز در سطح نظامی، راهبردی و اطلاعاتی شکست خورده و تمام برگ‌هایش سوخته است. همین امر آن را به هدف قرار دادن اماکن غیرنظامی واداشته است.

الوتیری از مردم تعز خواست حول محور نیروهای مسلح یمن و رهبری انقلاب متحد شوند و گفت: دشمن امروز نبرد خود را با ملت یمن دارد، نه با دولت یمن در صنعا یا نیروهای مسلح آن.

وی اشاره کرد: جهان امروز در نیروهای مسلح و ملت یمن، قدرتی شکست‌ناپذیر می‌بیند که قواعد بازی را تغییر داده و آماده هر گزینه‌ای است. آمریکا وارد این عملیات نشده، زیرا از جدیت ضربات یمن آگاه است؛ به‌ویژه که این نیروها برگ‌های مهمی مانند تنگه باب‌المندب و دریای سرخ را در اختیار دارند.

الوتیری در پایان با قدردانی از نیروی موشکی یمن گفت: معادله جدیدی ترسیم شده که دشمن سعودی را در حالت روانی قرار داده و آن را به رفتارهای جنون‌آمیز برای یافتن راه خروج واداشته است.

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