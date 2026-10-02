برپایی دوره «تربیت مربی قرآنی کودک» ویژه خواهران در حرم بانوی کرامت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ دوره تخصصی «تربیت مربی کودک» ویژه خواهران به همت مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس کریمه اهل بیت(س) برگزار می شود.

این دوره با هدف پرورش مربیان توانمند در حوزه قرآنی کودکان برگزار می‌شود و فرصتی است تا علاقه‌مندان مسیر تربیت و هدایت نسل آینده را با تکیه بر آموزه‌های وحیانی به صورت حرفه‌ای آغاز کنند.

گفتنی است پیش‌نیاز شرکت در دوره تربیت مربی قرائت تسلط بر تجوید (سطح یک) و پیش نیاز شرک در دوره تربیت مربی حفظ قرآن تسلط بر تجوید (سطح یک) و حفظ ۵ جزء از قرآن کریم می باشد.

این دوره برای خواهران ۱۸ تا ۳۵ سال با حداقل مدرک دیپلم از نیمه دوم آبان‌ماه در روزهای شنبه تا چهارشنبه عصرها در حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار می شود.

لازم به ذکر است پس از ثبت نام، بررسی مدارک و احراز شرایط، از متقاضیان جهت انجام مصاحبه حضوری دعوت خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به لینک amfm.ir/pish-sabt-tm مراجعه کرده و برای کسب اطلاعات بیشتر به آیدی @support_hm در پیام‌رسان ایتا پیام دهند.