به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان با صدور بیانیه‌ای، خروج نیروهای آمریکایی از خاک عراق را به مرجعیت، دولت و ملت این کشور تبریک گفت.

حزب‌الله در این بیانیه تأکید کرد که نیروهای اشغالگر آمریکایی پس از فروپاشی آرزوها و ناتوانی در دستیابی به اهدافشان در برابر اراده ملت آزاده عراق، خوار و شکست‌خورده از این کشور خارج شدند.

این خروج پس از بیش از دو دهه از تجاوز و اشغالگری صورت گرفت؛ سال‌هایی که با ترور، سلطه، سرکوب، غارت ثروت‌ها و ایجاد فتنه همراه بود و ویرانی و رنج بسیاری برجای گذاشت.

حزب‌الله در بیانیه خود امروز (پنجشنبه) این رویداد را «پیروزی بزرگ و مبارک تاریخی» توصیف کرد و اعلام کرد که این دستاورد بدون ایستادگی ملت عراق، مقاومت دلیرانه، اراده آهنین و فداکاری‌های سنگین آنان که با خون هزاران شهید و زخمی به دست آمده، محقق نمی‌شد.

این بیانیه تأکید کرد که این پیروزی بار دیگر ثابت می‌کند هر چقدر فداکاری‌ها بزرگ و قدرت اشغالگر و ابزارهای سرکوبش وحشیانه باشد، نمی‌تواند ملت‌های آزاده را تسلیم کند یا اراده آنان را بشکند. سرنوشت چنین قدرتی، شکست، افول و سقوط در برابر آگاهی، ایستادگی و مقاومت این ملت‌ها و پایبندی آنان به حق آزادی، حاکمیت و استقلال خواهد بود.

حزب‌الله در پایان بیانیه خود، برای عراق عزت، سربلندی و شکوفایی روزافزون و برای ملت، رهبران و مرجعیت این کشور سلامتی و توفیق آرزو کرد.

این جنبش همچنین به مجاهدان، شهیدان، زخمی‌ها و همه آزادگانی که با فداکاری و خون خود این دستاورد تاریخی را رقم زدند و راه را برای پایان حضور نظامی آمریکا در منطقه هموار کردند، درود فرستاد.

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