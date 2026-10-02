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از سوی مرکز قرآن و حدیث حرم بانوی کرامت اعلام شد؛

آغاز ثبت‌نام فصل آموزشی پاییز مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر

۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۳
کد مطلب: 1872629
آغاز ثبت‌نام فصل آموزشی پاییز مرکز قرآن و حدیث حرم مطهر

ثبت‌نام فصل آموزشی پاییز ۱۴۰۵ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه سلام‌الله‌علیها، به صورت اینترنتی و بدون نیاز به حضور در حرم مطهر در دو بخش حضوری و مجازی و برای تمامی گروه‌های سنی از ۴ سال به بالا، ویژه برادران و خواهران از ۶ مهرماه آغاز شد.

 به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام فصل آموزشی پاییز ۱۴۰۵ خبر داد.

این دوره‌های آموزشی در دو بخش حضوری و مجازی و برای تمامی گروه‌های سنی از ۴ سال به بالا، ویژه برادران و خواهران برگزار می‌شود.

گفتنی است ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از منزل و با گوشی همراه خود ثبت‌نام کنند.

نکات مهم برای ثبت‌نام:

  • ثبت اطلاعات مطابق با کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه)
  • پرداخت هزینه کلاس به صورت اینترنتی (همراه داشتن کارت عابربانک دارای رمز دوم)
  • هر فرد نیاز به یک شماره همراه مستقل دارد (استفاده از شماره مشترک برای چند نفر امکان‌پذیر نیست)
  • شماره همراه باید فعال و همراه شما باشد (کد فعال‌سازی پیامک می‌شود)
  • رعایت دقیق آیین‌نامه‌ها و توضیحات مربوط

تفکیک سنی برای انتخاب کلاس:

  • مهدکودک: نیمه دوم ۱۴۰۰ تا نیمه اول ۱۴۰۱
  • نونهال: ۶ تا ۸ سال (یک سال قبل از دبستان و کلاس اول)
  • کودک: ۸ تا ۱۲ سال (کلاس دوم تا پایان ششم)
  • نوجوان: ۱۳ تا ۱۸ سال (هفتم تا دوازدهم)
  • جوان: ۱۸ تا ۴۵ سال (محدودیت سنی در دوره‌های قرائت و حفظ واحد خواهران اجرا می‌شود و بقیه دوره‌های معارفی محدودیت سنی ندارند)

راه‌های ارتباطی:

نکته مهم: اگر قبلاً یک بار در مرکز ثبت‌نام کرده‌اید و شماره و مشخصاتتان در سامانه ثبت شده است، با همان شماره وارد سامانه شوید و پرونده جدید تشکیل ندهید.

تاریخ ثبت‌نام: از ۶ مهرماه تا تکمیل ظرفیت

لینک ثبت‌نام دوره‌های مجازی:
https://quran.qhkarimeh.ir/lessons/grade

لینک ثبت‌نام دوره‌های حضوری:
https://edu.qhkarimeh.ir/lessons/grade

آموزش مراحل ثبت‌نام اینترنتی:
https://eitaa.com/qhkarimeh/21749

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