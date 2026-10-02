به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبت‌نام فصل آموزشی پاییز ۱۴۰۵ خبر داد.

این دوره‌های آموزشی در دو بخش حضوری و مجازی و برای تمامی گروه‌های سنی از ۴ سال به بالا، ویژه برادران و خواهران برگزار می‌شود.

گفتنی است ثبت‌نام به صورت اینترنتی انجام می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند از منزل و با گوشی همراه خود ثبت‌نام کنند.

نکات مهم برای ثبت‌نام:

ثبت اطلاعات مطابق با کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه)

پرداخت هزینه کلاس به صورت اینترنتی (همراه داشتن کارت عابربانک دارای رمز دوم)

هر فرد نیاز به یک شماره همراه مستقل دارد (استفاده از شماره مشترک برای چند نفر امکان‌پذیر نیست)

شماره همراه باید فعال و همراه شما باشد (کد فعال‌سازی پیامک می‌شود)

رعایت دقیق آیین‌نامه‌ها و توضیحات مربوط

تفکیک سنی برای انتخاب کلاس:

مهدکودک: نیمه دوم ۱۴۰۰ تا نیمه اول ۱۴۰۱

نیمه دوم ۱۴۰۰ تا نیمه اول ۱۴۰۱ نونهال: ۶ تا ۸ سال (یک سال قبل از دبستان و کلاس اول)

۶ تا ۸ سال (یک سال قبل از دبستان و کلاس اول) کودک: ۸ تا ۱۲ سال (کلاس دوم تا پایان ششم)

۸ تا ۱۲ سال (کلاس دوم تا پایان ششم) نوجوان: ۱۳ تا ۱۸ سال (هفتم تا دوازدهم)

۱۳ تا ۱۸ سال (هفتم تا دوازدهم) جوان: ۱۸ تا ۴۵ سال (محدودیت سنی در دوره‌های قرائت و حفظ واحد خواهران اجرا می‌شود و بقیه دوره‌های معارفی محدودیت سنی ندارند)

راه‌های ارتباطی:

مهدکودک (کودکان ۴ تا ۵ سال): @tasnim_mk

@tasnim_mk برادران (حضوری و مجازی): @haramquran110

@haramquran110 خواهران (حضوری): @support_hm

@support_hm خواهران (مجازی): @haramquran

نکته مهم: اگر قبلاً یک بار در مرکز ثبت‌نام کرده‌اید و شماره و مشخصاتتان در سامانه ثبت شده است، با همان شماره وارد سامانه شوید و پرونده جدید تشکیل ندهید.

تاریخ ثبت‌نام: از ۶ مهرماه تا تکمیل ظرفیت

لینک ثبت‌نام دوره‌های مجازی:

https://quran.qhkarimeh.ir/lessons/grade

لینک ثبت‌نام دوره‌های حضوری:

https://edu.qhkarimeh.ir/lessons/grade

آموزش مراحل ثبت‌نام اینترنتی:

https://eitaa.com/qhkarimeh/21749