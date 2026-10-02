به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز قرآن و حدیث آستان مقدس از آغاز ثبتنام فصل آموزشی پاییز ۱۴۰۵ خبر داد.
این دورههای آموزشی در دو بخش حضوری و مجازی و برای تمامی گروههای سنی از ۴ سال به بالا، ویژه برادران و خواهران برگزار میشود.
گفتنی است ثبتنام به صورت اینترنتی انجام میشود و علاقهمندان میتوانند از منزل و با گوشی همراه خود ثبتنام کنند.
نکات مهم برای ثبتنام:
- ثبت اطلاعات مطابق با کارت شناسایی معتبر (کارت ملی، شناسنامه، گذرنامه)
- پرداخت هزینه کلاس به صورت اینترنتی (همراه داشتن کارت عابربانک دارای رمز دوم)
- هر فرد نیاز به یک شماره همراه مستقل دارد (استفاده از شماره مشترک برای چند نفر امکانپذیر نیست)
- شماره همراه باید فعال و همراه شما باشد (کد فعالسازی پیامک میشود)
- رعایت دقیق آییننامهها و توضیحات مربوط
تفکیک سنی برای انتخاب کلاس:
- مهدکودک: نیمه دوم ۱۴۰۰ تا نیمه اول ۱۴۰۱
- نونهال: ۶ تا ۸ سال (یک سال قبل از دبستان و کلاس اول)
- کودک: ۸ تا ۱۲ سال (کلاس دوم تا پایان ششم)
- نوجوان: ۱۳ تا ۱۸ سال (هفتم تا دوازدهم)
- جوان: ۱۸ تا ۴۵ سال (محدودیت سنی در دورههای قرائت و حفظ واحد خواهران اجرا میشود و بقیه دورههای معارفی محدودیت سنی ندارند)
راههای ارتباطی:
- مهدکودک (کودکان ۴ تا ۵ سال): @tasnim_mk
- برادران (حضوری و مجازی): @haramquran110
- خواهران (حضوری): @support_hm
- خواهران (مجازی): @haramquran
نکته مهم: اگر قبلاً یک بار در مرکز ثبتنام کردهاید و شماره و مشخصاتتان در سامانه ثبت شده است، با همان شماره وارد سامانه شوید و پرونده جدید تشکیل ندهید.
تاریخ ثبتنام: از ۶ مهرماه تا تکمیل ظرفیت
لینک ثبتنام دورههای مجازی:
https://quran.qhkarimeh.ir/lessons/grade
لینک ثبتنام دورههای حضوری:
https://edu.qhkarimeh.ir/lessons/grade
آموزش مراحل ثبتنام اینترنتی:
https://eitaa.com/qhkarimeh/21749
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