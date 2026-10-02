به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم بزرگداشت ارتحال آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی به میزبانی دفتر آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی و با حضور جمعی از علما، اساتید و مدرسین حوزه‌های علمیه، نمایندگان و اعضای دفاتر مراجع تقلید، شخصیت‌های دینی و استانی، طلاب و اقشار مختلف مردم شهر قم، برگزار شد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی در ابتدای سخنان خود با تسلیت ارتحال آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی به محضر حضرت ولی‌عصر(عج)، امت اسلامی، حوزه‌های علمیه و بازماندگان آن مرحوم، اظهار داشت: این مجلس به مناسبت بزرگداشت این فقیه عالی‌مقام، از سوی فقیه، حکیم و علامه بزرگوار، حضرت آیت‌الله‌العظمی جوادی آملی برگزار شده است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی با اشاره به جایگاه مجالس بزرگداشت علما و مراجع تقلید گفت: معمولاً در مجالس بزرگداشت علما و فقها درباره عظمت علم، فقاهت و جایگاه عالمان دینی سخن گفته می‌شود، اما یکی از مباحثی که تناسب عمیقی با ارتحال یک عالم دینی دارد، مسئله معادشناسی است.

وی افزود: در این مجالس می‌توان از یک سو درباره جایگاه رفیع فقه و فقاهت و مسئولیت عالمان دین در جامعه سخن گفت و از سوی دیگر به مسئله معاد، جهان پس از مرگ و هدفمندی آفرینش پرداخت.

معاد؛ یکی از بنیادی‌ترین مسائل تربیتی انسان

این خطیب حوزوی با اشاره به اهمیت مسئله معاد در معارف اسلامی اظهار داشت: هیچ مسئله‌ای در اسلام به اندازه مسئله معاد و جهان پس از مرگ، در سازندگی انسان نقش ندارد.

وی با بیان اینکه زندگی دنیا پایدار نیست، گفت: انسان باید بداند از کجا آمده، اکنون در کجا قرار دارد و به کجا خواهد رفت؛ مسئله معاد پاسخ اساسی به پرسش سوم انسان درباره مقصد و سرانجام اوست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی ادامه داد: ایمان به معاد، هدفمندی خلقت را برای انسان روشن می‌کند و در کنار ایمان و معرفت، یکی از مهم‌ترین عوامل بازدارنده انسان از گناه و عامل توجه او به مسئولیت‌های اخلاقی و اجتماعی است.

وی با اشاره به اینکه زندگی انسان در دنیا با تولد و مرگ همراه است، افزود: انسان بدون اختیار وارد این دنیا می‌شود و بدون اختیار نیز از آن خارج خواهد شد؛ بنابراین باید برای زندگی جاودانه‌ای که پس از این دنیا در پیش دارد، توشه فراهم کند.

آیت‌الله شبیری زنجانی؛ فقیهی برخوردار از حریت علمی و اخلاقی

این استاد حوزه در ادامه با اشاره به شخصیت علمی و اخلاقی آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی اظهار داشت: اگر بخواهیم از ویژگی‌های برجسته این فقیه نامدار سخن بگوییم، یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های ایشان، حریت علمی و فکری بود.

وی افزود: آیت‌الله شبیری زنجانی در مقام استنباط احکام الهی، با حریت و استقلال علمی دیدگاه خود را بیان می‌کرد و از هراس و ملاحظات غیرعلمی پرهیز داشت.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی با بیان اینکه آیت‌الله شبیری زنجانی تنها یک مرجع تقلید نبود، گفت: ایشان پیش از آنکه به مقام مرجعیت برسد، شخصیتی علمی و فقیهی برجسته بود و علما، فضلا و مدرسین حوزه‌های علمیه از محضر علمی ایشان بهره‌های فراوان برده‌اند.

وی افزود: در میان مراجع تقلیدی که در طول عمر خود دیده‌ام، آیت‌الله شبیری زنجانی از بی‌تکلف‌ترین شخصیت‌ها بود و در زندگی ایشان نشانی از ریا و تظاهر دیده نمی‌شد.

این سخنران خاطرنشان کرد: وقتی زندگی آیت‌الله شبیری زنجانی را مشاهده می‌کردیم، انسان به یاد اصحاب ائمه اطهار(ع) می‌افتاد؛ شخصیت‌هایی مانند زراره، محمد بن مسلم و دیگر یاران برجسته ائمه(ع) که علم، تقوا و ارتباط عمیق با مکتب اهل‌بیت(ع) را در وجود خود جمع کرده بودند.

آیت‌الله شبیری زنجانی از چهره‌های برجسته رجال و درایه بود

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی با اشاره به جایگاه آیت‌الله شبیری زنجانی در علوم حوزوی اظهار داشت: این عالم بزرگوار از سابقین و چهره‌های برجسته در علم رجال، تراجم و درایه بود و شخصیت علمی ایشان در این عرصه‌ها جایگاهی کم‌نظیر داشت.

وی ادامه داد: حوزه‌های علمیه شخصیت بزرگی را از دست داده است و جبران خلأ وجودی چنین فقیهی آسان نیست. سال‌ها باید بگذرد تا حوزه علمیه بتواند شخصیت‌هایی در تراز علمی و اخلاقی ایشان تربیت کند.

وی با اشاره به آثار و خدمات علمی آیت‌الله شبیری زنجانی گفت: آنچه از این فقیه بزرگوار در حوزه‌های علمیه به یادگار مانده، تنها آثار علمی نیست؛ بلکه شاگردان و فرزندانی هستند که در عرصه علم و ادب و فضیلت پرورش یافته‌اند.

تربیت فرزندان صالح؛ میراث ماندگار عالمان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی با اشاره به جایگاه تربیت در میراث عالمان دینی اظهار داشت: بهترین میراثی که پدران برای فرزندان خود به جا می‌گذارند، تنها علم و ثروت نیست؛ بلکه ادب، معرفت، تهذیب نفس و رسیدن به کمالات علمی و عملی است.

وی افزود: آنچه موجب آرامش خاطر است، این است که آیت‌الله شبیری زنجانی فرزندانی تربیت کرده است که هر یک می‌توانند در آسمان علم و ادب بدرخشند و خلأ وجودی پدر بزرگوارشان را تا حدودی جبران کنند.

فقاهت در کنار عقلانیت و عمل صالح

این استاد حوزه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت علم و فقاهت گفت: عالم دینی باید در کنار دانش، از عقلانیت، معرفت و عمل صالح برخوردار باشد و علم زمانی می‌تواند در مسیر هدایت انسان و جامعه قرار گیرد که با معرفت، اخلاق و عمل همراه شود.

وی با اشاره به آموزه‌های نهج‌البلاغه درباره رسالت پیامبران اظهار داشت: یکی از اهداف مهم بعثت انبیا، بیدار کردن عقل‌های نهفته انسان و به فعلیت رساندن استعدادهای اوست.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی ادامه داد: علم بدون عقلانیت و معرفت نمی‌تواند انسان را به مقصد برساند و انسان باید در کنار فراگیری علوم، در مسیر تهذیب نفس، شناخت خداوند و عمل به وظایف الهی حرکت کند.

وی همچنین با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) درباره جایگاه عالم دینی گفت: از ارزشمندترین اعمالی که عالم دین می‌تواند برای روز فقر و نیاز خود ذخیره کند، دستگیری از شیعیان و مؤمنان نیازمند است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین صادقی در پایان با قدردانی از برگزارکنندگان مراسم و حضور علما، اساتید، طلاب و مردم، بار دیگر ارتحال آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و برای آن عالم فقید، علو درجات و برای بازماندگان و شاگردان ایشان صبر و اجر مسئلت کرد.

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