رویاپردازی تکراری ترامپ: ایران آماده تسلیم شدن است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس‌جمهور تروریست آمریکا طی سخنانی، همچون عادت همیشگی خود به گزافه‌گویی روی آورد و گفت: ایران آماده تسلیم شدن است. الان می‌توانیم به راحتی پیروز شویم.»

ترامپ در یک کارخانه کامیون‌سازی در تگزاس، با ادعای اینکه جنگ با ایران به زودی تمام خواهد شد، افزود: «من معتقدم بلافاصله پس از انتخابات پیروز خواهیم شد، اما شاید حتی پیش از انتخابات..»

او دوباره توهم نابودی قدرت نظامی ایران را تکرار کرد و گفت: «آنها تعدادی موشک دارند، اما ما می‌توانیم از پسش بربیاییم. آنها تعدادی موشک دارند، اما تعداد بسیار کمی از آنها باقی مانده است. توانایی ایران برای ساخت سلاح از بین رفته و بیشتر فرماندهانشان کشته شده‌اند».

رئیس‌جمهور تروریست آمریکا که تاکنون به هیچ توافقی پایبند نبوده، ایران را به نقض هرگونه توافق احتمالی متهم کرد و گفت: «اما وقتی با آنها توافق می‌کنید، این احتمال بسیار زیاد است که به آن پایبند نباشند».

ترامپ در حالیکه از پایداری ایران به ستوه آمده است، در بخشی از سخنانش گفت: «ایران باید تصمیم سخت و عاقلانه‌ای بگیرد، در غیر این صورت به شکل طولانی‌مدت دوام نخواهد آورد».

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