پیشروی نیروهای مسلح یمن در جنوب تعز؛ مسیرهای تدارکاتی مزدوران عربستان قطع شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن روز گذشته موفق شدند در جبهه‌های مختلف مناطق روستایی جنوب استان تعز، پیشروی‌های گسترده‌ای داشته باشند. تحولاتی که از نزدیک شدن نبرد در این استان به مرحله تعیین تکلیف حکایت دارد.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در همین حال، دامنه درگیری‌ها در استان تعز از جبهه‌های جنوبی به جبهه‌های غربی و شمالی گسترش یافته است. این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که نیروهای مسلح یمن کنترل حدود ۹۰ درصد از جبهه‌های مناطق روستایی جنوب تعز را به دست گرفته و بر مسیرهای اصلی تدارکاتی میان استان‌های تعز و عدن و همچنین مسیرهای ارتباطی میان شهرهای «التربه» و تعز مسلط شده است. مسئله‌ای که به محاصره و قطع ارتباط مواضع گروه‌های مزدور عربستان در این مناطق، منجر شده است.

این پیشروی که از جبهه‌های جنوب تعز تا منطقه «المضاربه» در غرب استان لحج امتداد یافته، هم‌زمان با عقب‌نشینی و شکست‌های میدانی گروه‌های مزدور عربستان در جبهه‌های «جبل حبشی»، «المعافر» و «الشمایتین» صورت گرفته است. نیروهای مسلح یمن همچنین موفق شدند مسیرهای پشتیبانی نظامی از سمت شهر عدن را در گذرگاه راهبردی «نقیل هیجه العبد» که تعز را به عدن متصل می‌کند، مسدود کنند.

منابع میدانی در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» اعلام کردند که این نیروها شامگاه روز گذشته، پس از درگیری‌های سنگین، کنترل بازار «الربوع» در پایین‌دست گذرگاه هیجه العبد در جنوبی‌ترین نقطه استان تعز را به دست گرفتند. این درگیری‌ها به قطع مسیر اصلی تدارکاتی منجر شد و نیروهای درگیر ناچار شدند از مسیر جایگزین «الضحی» استفاده کنند.

این منابع همچنین اشاره کردند که جنگنده‌های سعودی در تلاش برای تغییر وضعیت میدانی، مجموعه‌ای از حملات هوایی را علیه این منطقه انجام دادند. با این حال، یکی از پل‌های اصلی واقع در مسیر هیجه العبد هدف این حملات قرار گرفت و در نتیجه، جاده ارتباطی تعز ـ عدن قطع شد.

تشدید درگیری‌ها در آستانه شهر التربه

هم‌زمان، منابع نظامی آگاه در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» تأکید کردند که درگیری‌های نظامی میان نیروهای مسلح یمن و گروه‌های مسلح مزدور عربستان در حاشیه شهر «التربه» مرکز منطقه «الحجریة» به‌شدت افزایش یافته است.

این تحولات پس از پیشروی نیروهای مسلح یمن به منطقه «باب النجد»، تسلط بر کوه «المسوری» و مناطق «دبع الداخل» و رسیدن به روستاهای «شعب الدراهم» رخ داده است.

این منابع توضیح دادند که منطقه باب النجد که طی ساعات گذشته از سوی نیروهای مسلح یمن به کنترل درآمده، کلید تسلط بر شهر التربه محسوب می‌شود. زیرا این منطقه در غرب این شهر، قرار دارد و آن را به بخش‌های «صبر»، «الصلو» و «سامع» متصل می‌کند.

به گفته این منابع، نیروهای مسلح یمن همچنین از منطقه «الصافیه» پیشروی کرده‌اند تا کنترل جاده ارتباطی میان التربه و تعز را به دست بگیرند.

میانجی‌گری‌های قبیله‌ای و گسترش دامنه درگیری‌ها

این تحولات هم‌زمان با تلاش میانجی‌گران قبیله‌ای برای خارج کردن شماری از مناطق الحجریة و سامع از چرخه درگیری‌ها صورت گرفته است.

بر اساس اطلاعات منابع محلی در تعز، توافق‌هایی میان شماری از شیوخ قبایل همسو با نیروهای مسلح یمن و برخی دیگر از سران قبایل در مناطق روستایی جنوب تعز حاصل شده که به بی‌طرف شدن و خارج شدن تعدادی از مناطق از درگیری‌ها انجامیده است.

این منابع همچنین اعلام کردند که درگیری‌ها از جبهه‌های جنوبی استان تعز در حالی که نیروهای نیروهای مسلح یمن پیشروی‌های قابل توجهی داشته‌اند، به جبهه‌های شرقی و غربی این استان نیز گسترش یافته است. تحولی که از نزدیک شدن نبرد به مرحله تعیین تکلیف حکایت دارد، به‌ویژه آنکه پایگاه‌های اصلی گروه‌های مسلح مزدور عربستان در داخل شهر تعز و برخی مناطق حومه غربی آن به محاصره درآمده‌اند.

گزارش‌ها از حملات موشکی به تأسیسات نفتی عربستان

در تحولی هم‌زمان، برخی رسانه‌ها و پلتفرم‌های سعودی از هدف قرار گرفتن شماری از تأسیسات راهبردی نفتی در منطقه شرقی عربستان خبر دادند. از جمله این تأسیسات می‌توان به «خریص»، «بقیق»، تأسیسات «الجبیل»، مجتمع «الغوار» و مجتمع گازی میدان نفتی «عین‌دار» اشاره کرد که بنا بر این گزارش‌ها، هدف حملات موشکی شدیدی قرار گرفته‌اند.

در حالی که مقام‌های سعودی درباره این حملات سکوت اختیار کرده‌اند، تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از سوی سازمان اروپایی «EUMETSAT» از وقوع آتش‌سوزی و برخاستن ستون‌های عظیم دود از میدان نفتی «غوار» حکایت دارد. میدانی که از مهم‌ترین میادین نفتی عربستان در منطقه بقیق به شمار می‌رود.

پیش‌تر نیز رسانه‌های یمنی بامداد روز گذشته گزارش داده بودند که منطقه عین‌دار، یکی از چهار نقطه مهم میدان نفتی مذکور، هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

میدان نفتی غوار در حال حاضر روزانه بین ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۳ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه نفت خام تولید می‌کند. رقمی که به حدود نیمی از تولید خالص روزانه نفت عربستان نزدیک است. تولید روزانه نفت این کشور در ماه آگوست به‌طور میانگین، حدود ۸ میلیون و ۲۴۰ هزار بشکه گزارش شده بود.

اگرچه نیروهای مسلح یمن مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته‌اند، منابع یمنی در گفت‌وگو با روزنامه «الاخبار» تأکید کردند که آنچه برای عربستان رخ می‌دهد، در چارچوب حق پاسخ مستقیم به حملاتی است که این کشور علیه زیرساخت‌های یمن انجام می‌دهد.

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