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درگیری لفظی شدید وزیر خارجه ترکیه با نماینده رژیم صهیونیستی

۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۰:۱۲
کد مطلب: 1872688
درگیری لفظی شدید وزیر خارجه ترکیه با نماینده رژیم صهیونیستی

شبکه ۱۳ تلویزیون رژیم صهیونیستی از درگیری لفظی شدید میان وزیر خارجه ترکیه و نماینده این رژیم در نشست غیرعلنی شورای صلح غزه در نیویورک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در نشست غیر علنی شورای به اصطلاح صلح نوار غزه در نیویورک که خلال روزهای گذشته برگزار شد، درگیری لفظی شدیدی میان وزیر خارجه ترکیه و نماینده رژیم صهیونیستی صورت گرفت.

بر اساس گزارش تلویزیون ۱۳ رژیم صهیونیستی، درگیری مذکور مقابل استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان آمریکا صورت گرفت.

در این گزارش آمده است، وزیر خارجه ترکیه در سخنانی از سیاست‌های رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه انتقاد کرد. نماینده این رژیم نیز به بحث و جدل با وزیر خارجه ترکیه پرداخت و یک درگیری شدید به وجود آمد.

پیشتر محافل امنیتی رژیم صهیونیستی هشدار داده بودند که انتقادات علنی مقامات این رژیم علیه ترکیه می‌تواند باعث تشدید تنش‌های دوجانبه شود.

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