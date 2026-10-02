به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انفجار یک خط لوله گاز در حومه شهر دمشق پایتخت سوریه، موجب خروج سه نیروگاه تولید برق در این کشور از مدار شد و با افزایش ساعات سهمیه‌بندی برق، لایه تازه‌ای از سردرگمی را به وضعیت سوریه افزود.

براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان، این حادثه در شرایطی رخ داده که وضعیت شکنندگی امنیتی، اقتصادی و اجتماعی همچنان بر سوریه، سایه افکنده است. وضعیتی که روی دیگر آن، تداوم جنایت‌های قتل با انگیزه‌های فرقه‌ای است. تازه‌ترین مورد این جنایت‌ها، حمله به اتوبوسی حامل کارگران متعلق به طایفه علوی بوده است.

شرکت برق سوریه اعلام کرد انفجاری که پریروز خط گاز نیروگاه حرارتی «تشرین» در منطقه «غوطه شرقی» در حومه دمشق را هدف قرار داد، موجب شد نیروگاه‌های تولید برق «دیرعلی»، «الناصریه» و «تشرین» به‌طور کامل از مدار خارج شوند. با این حال، علت این انفجار هنوز مشخص نشده است.

از سوی دیگر، رسانه‌های محلی از جمله روزنامه «عنب بلدی»، گزارش دادند که این انفجار حدود یک ساعت پس از شنیده شدن صدای یک هواپیمای جنگی ناشناس در آسمان منطقه رخ داده است. موضوعی که احتمال‌های مختلفی را درباره علت حادثه مطرح می‌کند.

این مسئله به‌ویژه از آن جهت اهمیت دارد که تنها دو روز پیش از این حادثه نیز انفجار مشابهی یک خط لوله گاز را در حدفاصل منطقه «الشولا» و «دیرالزور» هدف قرار داده بود. مقام‌های حکومت جولانی اعلام کردند که آن انفجار ناشی از یک اقدام خرابکارانه بوده است.

در شرایطی که هنوز آمار دقیقی از میزان خسارت‌های حادثه اخیر، چه خسارت‌های مستقیم و چه غیرمستقیم، منتشر نشده است، شهروندان سوری آثار آن را به‌طور مستقیم از طریق افزایش ساعات قطع برق احساس کرده‌اند. آن هم در کشوری که از پیش با کمبود انرژی روبه‌روست و ساکنان آن با افزایش چشمگیر قیمت برق مواجه هستند.

طرح تبدیل سوریه به مسیر جایگزین تنگه هرمز با تردیدهای امنیتی روبه‌روست

این تحول در زمانی رخ می‌دهد که تلاش‌ها برای بهره‌برداری از موقعیت جغرافیایی سوریه و تبدیل این کشور به گذرگاهی زمینی برای صادرات نفت شدت گرفته است. طرحی که هدف آن کاهش وابستگی به تنگه هرمز است و بر اساس دیدگاه‌های «توماس باراک» فرستاده آمریکا در امور سوریه و عراق، دنبال می‌شود.

انفجار اخیر هم‌زمان با اعلام آغاز عملیات اجرایی بخش دوم از مرحله دوم پروژه «خط لوله گاز عربی» از سوی شرکت نفت سوریه صورت گرفت. این بخش از پروژه ۱۸۶ کیلومتر طول و ۳۶ اینچ قطر دارد و قرار است تکمیل‌کننده شبکه‌ای باشد که از مرز اردن تا مرز ترکیه امتداد می‌یابد و طول کلی آن حدود ۵۶۶ کیلومتر است.

این شرکت توضیح داد که اجرای این مرحله، ظرفیت ذخیره‌سازی عملیاتی داخل خط لوله را به حدود هشت میلیون مترمکعب افزایش می‌دهد. همچنین، این مرحله مستلزم احداث یک ایستگاه تقویت فشار گاز مجهز به سه دستگاه کمپرسور است که ظرفیت انتقال آن به ۱۱ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و امکان افزایش این ظرفیت به حدود ۲۲ میلیون مترمکعب در روز در آینده نیز وجود دارد.

تکرار چنین اختلالاتی، تردیدهایی را درباره امکان اتکای عملی به خطوط انتقال زمینی که از خاک سوریه عبور می‌کنند، برانگیخته است. آن هم در شرایطی که شکنندگی امنیتی این کشور همچنان ادامه دارد و عوامل متعددی در آن نقش دارند.

در صدر این عوامل، هسته‌های وابسته به گروه تروریستی داعش قرار دارند که در منطقه بادیه سوریه فعال هستند و در مناطقی که خطوط لوله از آن‌ها عبور می‌کنند نیز حضور دارند. علاوه بر این، بازیگران خارجی دیگری نیز در این زمینه نقش دارند که مهم‌ترین آن‌ها رژیم صهیونیستی است. کشوری که در پی تضمین تضعیف سوریه از راه‌های مختلف است.

حمله به اتوبوس کارگران علوی؛ هفت کشته و چهار زخمی

در همین حال، افراد مسلح ناشناس شامگاه پریروز، اتوبوسی را که حامل کارگران متعلق به طایفه علوی بود، هنگام بازگشت آنان از محل کار هدف حمله قرار دادند. این حمله در نزدیکی پل «مصیاف» در منطقه واقع میان حومه غربی حمص و حومه غربی حماه، رخ داد.

این حمله جدید که به کشته شدن هفت نفر و زخمی شدن چهار نفر دیگر انجامید، در شرایطی صورت گرفته است که جنایت‌ها و حملات علیه اقلیت‌های سوریه به‌ویژه علویان، همچنان ادامه دارد. موضوعی که به‌خصوص در منطقه مرکزی سوریه نمود بیشتری پیدا کرده است.

بر اساس گزارش دیده‌بان حقوق بشر سوریه از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون، ۱۴۶ قربانی در چارچوب آنچه این نهاد «قربانیان رفتارهای انتقام‌جویانه و عملیات قتل خارج از چارچوب قانون» می‌نامد، ثبت شده‌اند.

استان حمص با ۷۱ قربانی در صدر این فهرست قرار دارد و پس از آن استان حماه با ۳۱ قربانی در رتبه بعدی است.

افزایش شمار قربانیان قتل‌های انتقام‌جویانه در سوریه

روند زمانی این حوادث نشان‌دهنده گسترش دامنه این پدیده است. دیده‌بان حقوق بشر سوریه در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ میلادی، کشته شدن ۱۱۰ نفر را ثبت کرده بود. اما این آمار تا اواخر ماه سپتامبر به ۱۴۶ نفر افزایش یافت. به این ترتیب، طی کمتر از سه ماه، ۳۶ قربانی دیگر به این آمار اضافه شده‌اند.

حوادث اخیر در حومه حمص شامل مواردی از جمله کشته شدن یک جوان علوی پس از ربوده شدن از محل کارش در منطقه «القبو»، کشته شدن دو جوان شیعه در نزدیکی منطقه «القصیر»، هدف قرار گرفتن دو مرد سوار بر موتورسیکلت در منطقه «ربله» و چندین مورد قتل جداگانه با هدف قرار دادن شهروندان مسیحی و علوی در شهر حمص و حومه آن، بوده است.

با این حال، این جنایت با قتل‌های پیشین تفاوت دارد. در موارد قبلی، افراد مسلحی که سوار بر موتورسیکلت بودند، شمار محدودی از غیرنظامیان را هدف قرار می‌دادند و سپس از محل حادثه می‌گریختند.

اما این بار، مهاجمان در شرایطی متفاوت دست به جنایت زدند. آن‌ها اتوبوسی حامل شمار زیادی از غیرنظامیان را هدف قرار دادند. این موضوع از قصد و نیت عاملان برای تشدید کشتار حکایت دارد. به‌ویژه در شرایطی که مقام‌های حکومت جولانی از مهار افراد مسلح خودسر و بی‌ضابطه ناتوان مانده‌اند.

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