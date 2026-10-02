تشییع پیکر و بقایای ۱۰۵ شهید پس از ۱۷ روز آواربرداری در غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم شهر غزه پیکرها و بقایای ۱۰۵ شهید را که پس از مدت‌ها از زیر آوار مجتمع مسکونی التاج در خیابان الیرموک خارج شده بودند، تشییع کردند.

مراسم وداع با پیکر شهدا شامگاه چهارشنبه با هماهنگی نیروهای دفاع مدنی، کمیته مصری و تجمع خانواده‌های قربانیان، در محوطه‌ای در محل تخریب‌شده برگزار شد. امدادگران و نیروهای نجات، کفن‌ها را حمل کرده و در نزدیکی آوارها قرار دادند و خانواده‌ها برای آخرین وداع با بستگان خود در این محل حاضر شدند.

دفاع مدنی اعلام کرد عملیات خارج کردن پیکر شهدا با همکاری کمیته مصری ۱۷ روز به طول انجامیده و پس از آن، عملیات جست‌وجو در منطقه هدف‌قرارگرفته در محدوده مجتمع التاج تکمیل شده است.

محمود بصل، سخنگوی دفاع مدنی گفت دسترسی به شهدا در زیر آوارها به تلاش‌های دشواری نیاز داشت که مدت زیادی ادامه یافت. وی بار دیگر خواستار حمایت از ساکنان نوار غزه و تضمین حق آنان برای زندگی و امنیت شد.

حماس: این صحنه بار دیگر ابعاد فاجعه را نشان می‌دهد

جنبش حماس نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد این صحنه بار دیگر ابعاد فاجعه خانواده‌هایی را نشان می‌دهد که مدت‌ها در انتظار یافتن پیکر فرزندان خود و به خاک سپردن آنها بودند.

این جنبش افزود: این صحنه‌ها گواهی بر جنایت‌های نسل‌کشی علیه غیرنظامیان در نوار غزه است.

حماس همچنین اعلام کرد ادامه جلوگیری از ورود تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز برای آواربرداری، رنج خانواده‌هایی را که هنوز از سرنوشت فرزندان و بستگان خود اطلاعی ندارند، افزایش می‌دهد.

این جنبش از اعمال فشار بر اسرائیل برای اجازه ورود ماشین‌آلات آواربرداری و تجهیزات سنگین مورد نیاز نیروهای دفاع مدنی خواست تا این نیروها بتوانند عملیات جست‌وجوی مفقودان و خارج کردن پیکرها را ادامه دهند.

حماس همچنین از دیوان کیفری بین‌المللی خواست تحقیقات خود را ادامه داده و مسئولان اسرائیلی را که این جنبش آنان را مسئول جنایت علیه غیرنظامیان می‌داند، تحت پیگرد قرار دهد.

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