به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی خطیب، نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، با تأکید بر اینکه رژیم صهیونیستی جز زبان قدرت را نمی‌فهمد، گفت: مقابله با این رژیم از مسیر مقاومت و نه تسلیم شدن می‌گذرد و وحدت میان مسلمانان می‌تواند در برابر طمع‌های آن ایستادگی کرده و به تجاوزاتش پایان دهد.

شیخ خطیب اظهار کرد: تسلیم شدن، طمع دشمن برای تحقیر ملت‌ها و پایان دادن به مسئله فلسطین را که مسئله اسلام و اعراب است، افزایش می‌دهد.

وی تأکید کرد: تجاوزات رژیم صهیونیستی نشان داده است که این رژیم یک طایفه یا کشور خاص را هدف قرار نمی‌دهد، بلکه دامنه اقدامات آن به کشورهای مختلف عربی و اسلامی گسترش یافته است.

نایب‌رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان از مسلمانان و اعراب خواست در برابر این رژیم در کنار یکدیگر بایستند و به جای مقابله با یکدیگر و گرفتار شدن در فتنه‌های طایفه‌ای و قومی، بر وحدت و همبستگی تأکید کنند.

شیخ خطیب تصریح کرد که این فتنه‌ها به سود دشمن است و موجب تقویت آن می‌شود، در حالی که مسائل امت اسلامی و خود امت را تضعیف می‌کند.

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