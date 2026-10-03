به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی آقاتهرانی در مراسم سخنرانی شب جمعه حرم مطهر بانوی کرامت که در شبستان امام خمینی(ره) برگزار شد، با تبیین تفاوت میان اسلام و ایمان، بر ضرورت مراقبت انسان از رفتار، گفتار و اعمال خود تأکید کرد و گفت: مسلمان شدن با اظهار شهادتین محقق می‌شود، اما ایمان حقیقتی است که باید در دل انسان شکل بگیرد و در رفتار و اعمال او آشکار شود.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره تفاوت اسلام و ایمان اظهار داشت: ایمان به این سادگی به دست نمی‌آید و انسان باید اعضا و جوارح خود را مدیریت کند تا آثار ایمان به‌تدریج در قلب او پدیدار شود.

آقاتهرانی با بیان اینکه چشم، زبان، گوش، دست، شکم و دیگر اعضای انسان هر کدام نیازمند مراقبت هستند، افزود: چشم مؤمن باید از نگاه حرام مراقبت کند، زبان باید از دروغ، غیبت، تهمت، تمسخر و سخنان نادرست دور باشد و انسان در استفاده از مال و امکانات نیز مراقب حلال و حرام باشد.

غیبت؛ آسیب به آبروی مؤمن

وی با اشاره به آثار گناه غیبت گفت: گاهی انسان مطلبی را درباره فرد دیگری بیان می‌کند که حتی ممکن است واقعیت داشته باشد، اما چون می‌داند آن فرد از بیان این عیب ناراحت می‌شود، سخن گفتن از آن مصداق غیبت است.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با تأکید بر ضرورت صبر پیش از سخن گفتن خاطرنشان کرد: انسان باید پیش از بیان هر مطلبی کمی تأمل کند و ببیند آیا سخن او مورد رضایت خداوند است یا نه؛ زیرا درست گفتن و به‌جا گفتن نیز نیازمند مراقبت و دقت است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نیت در اعمال انسان تصریح کرد: کاری که با نیت الهی انجام شود می‌تواند عبادت باشد و انسان باید مراقب باشد سخن گفتن و فعالیت‌هایش برای جلب توجه، شهرت یا منافع شخصی نباشد.

مؤمن باید در رفتار اجتماعی نیز ایمان خود را نشان دهد

آقاتهرانی با بیان اینکه ایمان تنها به گفتار محدود نمی‌شود، گفت: مؤمن کسی است که آنچه در دل دارد با آنچه در رفتار و اعمالش دیده می‌شود هماهنگ باشد؛ چنین انسانی هر چیزی را نمی‌خورد، هر جایی نمی‌رود و پیش از انجام کار، حلال و حرام آن را مورد توجه قرار می‌دهد.

وی با تأکید بر مسئولیت بیشتر افرادی که جایگاه اجتماعی و مدیریتی دارند، اظهار داشت: توقع جامعه از مسئولان، مدیران، نمایندگان و افرادی که در جایگاه‌های بالاتر قرار گرفته‌اند، با افراد عادی متفاوت است و آنان باید بیش از دیگران مراقب رفتار خود باشند؛ زیرا عملکرد آنان می‌تواند بر نگاه مردم به دین و جامعه اسلامی اثر بگذارد.

تأکید بر توجه به خانواده و تربیت نسل جوان

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت همچنین خانواده را یکی از مهم‌ترین عرصه‌های مسئولیت مؤمنان دانست و گفت: پدر و مادر باید برای فرزندان خود وقت بگذارند و مراقب باشند رفتار و برخورد آنان موجب فاصله گرفتن فرزندان از خانواده نشود.

وی افزود: در کنار فعالیت‌های اجتماعی و مسئولیت‌های مختلف، توجه به همسر و فرزندان اهمیت فراوانی دارد و حفظ ارتباط صحیح با نسل جوان باید مورد توجه خانواده‌ها قرار گیرد.

ولایت‌مداری باید در عمل نشان داده شود

آقاتهرانی در ادامه با اشاره به مفهوم ولایت‌مداری اظهار داشت: ادعای مسلمانی و ولایت‌مداری کافی نیست و انسان باید این باورها را در عمل نشان دهد.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در برابر دشمنان، بر توجه به مسائل فرهنگی، خانواده، حجاب و امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و گفت: در مسائل فرهنگی باید با محبت، خیرخواهی و روش صحیح با نسل جوان سخن گفت تا ارتباط میان نسل‌ها حفظ شود.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت همچنین با اشاره به تحولات منطقه و مقاومت ملت‌های مختلف، بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام تأکید کرد و افزود: جامعه اسلامی با اتحاد و حرکت در مسیر مشترک می‌تواند در برابر تهدیدها ایستادگی کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت خودسازی، مراقبت از اعمال و توجه به خداوند و قیامت، از مؤمنان خواست ایمان را از سطح ادعا فراتر برده و آن را در رفتار، اخلاق، روابط اجتماعی و زندگی روزمره خود آشکار کنند.