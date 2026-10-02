از تنگه هرمز تا بلیت هواپیما؛ بحران انرژی در کمین صنعت هوانوردی اروپا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با ادامه اختلال در عرضه انرژی، شرکت‌های هواپیمایی اروپایی با چالش‌های فزاینده‌ای برای مقابله با افزایش هزینه سوخت و دشواری تأمین نیازهای خود مواجه هستند. مسئله‌ای که به گفته کارشناسان بر قیمت بلیت هواپیما، حمل‌ونقل هوایی و همچنین قیمت محصولات تأثیر منفی خواهد گذاشت.

براساس گزارش پایگاه خبری «الجزیره نت»، در سایه تنش‌های ژئوپلیتیکی کنونی ناشی از جنگ آمریکا علیه ایران، گروه هواپیمایی «لوفت‌هانزا» آلمان از به‌روزرسانی برآوردهای مالی خود خبر داده است. برآوردهایی که ابعاد فشار ناشی از نوسانات بازار جهانی انرژی را نشان می‌دهد. هم‌زمان، پیش‌بینی‌ها از احتمال مواجه شدن اروپا با کمبود عرضه سوخت در سه‌ماهه پایانی سال جاری میلادی حکایت دارد.

افزایش ۱.۵ میلیارد یورویی هزینه سوخت لوفت‌هانزا

«کارستن اشپور» مدیرعامل گروه لوفت‌هانزا، تأکید کرده است که هزینه اضافی سوخت این شرکت در سال جاری میلادی از مرز ۱.۵ میلیارد یورو معادل حدود ۱.۷ میلیارد دلار، فراتر خواهد رفت.

به این ترتیب، مجموع هزینه‌های سوخت این گروه در سال جاری میلادی به حدود ۹ میلیارد یورو معادل حدود ۱۰.۵ میلیارد دلار، خواهد رسید. رقمی که در مقایسه با سال گذشته میلادی حدود ۲۰ درصد افزایش خواهد داشت. دلیل اصلی این افزایش، رشد قیمت سوخت هواپیما عنوان شده است.

هزینه سوخت حدود ۴۰ درصد از مجموع هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های هواپیمایی در جهان را تشکیل می‌دهد. قیمت سوخت هواپیما در اروپا نیز تا ماه سپتامبر گذشته در مقایسه با سطح پیش از جنگ علیه ایران، حدود ۷۰ درصد افزایش یافته بود.

خاورمیانه پیش از آغاز جنگ علیه ایران، حدود ۷۵ درصد از سوخت هواپیمای مورد نیاز اروپا را تأمین می‌کرد. اما این میزان در جریان جنگ آمریکا علیه ایران به‌شدت کاهش یافت.

بحران اصلی ممکن است تابستان آینده از راه برسد

اروپا شاید با پایان فصل تابستان و کاهش تقاضا برای سوخت در فصل زمستان، اندکی فرصت تنفس پیدا کند. اما به گفته «جورج شو» کارشناس حوزه سوخت هواپیما، مشکل اصلی ممکن است در تابستان آینده عمیق‌تر شود.

شو می‌گوید کشورهای اروپایی طی دوره گذشته موفق شدند ۷۰۰ هزار بشکه نفت از آسیا** تأمین کنند. اقدامی که از شدت پیامدهای بحران کاست. او در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت افزود که ممکن است این میزان در آینده دیگر در دسترس اروپا نباشد.

به اعتقاد شو، ادامه بحران و افزایش احتمالی تقاضا در بازارهای آسیایی در پایان سال جاری میلادی و آغاز سال آینده میلادی بر میزان سوختی که اروپا می‌تواند از کره جنوبی دریافت کند تأثیر منفی خواهد گذاشت.

او هشدار داد که وضعیت تا تابستان سال آینده میلادی می‌تواند نامساعد شود.

مشکل فقط کمبود نفت خام نیست

تولید سوخت هواپیما نیز تحت تأثیر رویکرد شرکت‌ها برای افزایش فعالیت پالایشگاه‌ها در جریان بحران کنونی قرار گرفته است. اقدامی که با هدف دستیابی به حاشیه سود بیشتر انجام می‌شود.

با این حال، این کارشناس حوزه سوخت هواپیما توضیح داد که بخشی از بحران نه فقط به کاهش عرضه نفت خام بلکه به توانایی پالایشگاه‌ها برای تأمین فرآورده‌های مورد نیاز مربوط می‌شود.

توقف جریان فرآورده‌های نفتی که اروپا پیش‌تر از خاورمیانه وارد می‌کرد، تأثیر قابل‌توجهی بر صنعت هوانوردی گذاشته است. شو معتقد است این بخش ممکن است در آینده درباره میزان عرضه این فرآورده‌ها با نگرانی مواجه شود و بازارها نیز احتمالاً نمی‌توانند برای مدت طولانی این وضعیت را تحمل کنند.

قیمت‌ها کاهش نخواهد یافت

به گفته «کریستوفر شتولر» رئیس انجمن حمل‌ونقل هوایی آلمان، مصرف‌کنندگان بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های ناشی از این بحران را متحمل شده‌اند. چه از طریق افزایش قیمت بلیت هواپیما و چه از طریق افزایش هزینه محصولاتی که با حمل‌ونقل هوایی جابه‌جا می‌شوند.

شتولر در گفت‌وگو با پایگاه خبری الجزیره نت تأکید کرد که انتظار ندارد قیمت‌ها حتی در صورت پایان بحران و کاهش قیمت سوخت، کاهش پیدا کنند.

با پایان فصل تابستان، اروپایی‌ها وارد دوره‌ای می‌شوند که هزینه سفر در آن بیشتر است، زیرا پروازها معمولاً مسافت‌های طولانی‌تری را طی می‌کنند. به گفته شتولر، این مسئله به معنای کاهش تقاضا برای سفر هوایی و در نتیجه کاهش تقاضا برای خدمات شرکت‌های بزرگ هواپیمایی خواهد بود.

افزایش هزینه حمل‌ونقل به قیمت کالاها منتقل می‌شود

پیامدهای بحران تنها به سفرهای هوایی محدود نخواهد شد، بلکه به روابط اقتصادی با اروپا نیز گسترش خواهد یافت. زیرا افزایش هزینه حمل‌ونقل هوایی، قیمت محصولات را بالا می‌برد.

شتولر تأکید کرد که در نهایت، مصرف‌کننده کسی خواهد بود که تمام این افزایش هزینه‌ها را متحمل می‌شود.

در شرایطی که پیامدهای جنگ علیه ایران بر بازارهای جهانی انرژی در حال تشدید است، نشانه‌های یک بحران فزاینده در صنعت هوانوردی بین‌المللی نمایان شده است. بحرانی که هشدارها درباره کمبود شدید سوخت هواپیما می‌تواند به‌سرعت بر روند سفرهای هوایی و قیمت بلیت‌ها تأثیر بگذارد.

هشدار درباره ذخایر سوخت هواپیما در اروپا

در ماه آوریل گذشته، آژانس بین‌المللی انرژی اعلام کرد که ذخایر سوخت هواپیما در اروپا تنها برای چند هفته کافی است و پس از آن، این قاره ممکن است با کمبود شدید مواجه شود.

در روز ۲۱ همان ماه، خبرگزاری رویترز به نقل از «آپوستولوس تزیتزی‌کوستاس» کمیسر حمل‌ونقل اتحادیه اروپا، گزارش داد که اتحادیه اروپا برای شرکت‌های هواپیمایی دستورالعمل‌هایی درباره نحوه مدیریت زمان‌های برخاست و فرود هواپیماها در فرودگاه‌ها، حقوق مسافران و تعهدات مربوط به ارائه خدمات در صورت بروز کمبود سوخت هواپیما در نتیجه جنگ ایران صادر خواهد کرد.

تزیتزی‌کوستاس در آن زمان گفت که تا امروز کمبودی وجود ندارد، اما پیامدهای ادامه محاصره تنگه هرمز برای مدت طولانی برای اروپا و اقتصاد جهانی، فاجعه‌بار خواهد بود.

اهمیت تنگه هرمز برای بازار انرژی

پیش از آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت و گاز طبیعی مایع جهان از طریق تنگه هرمز عبور می‌کرد.

اتحادیه اروپا بین ۳۰ تا ۴۰ درصد از نیاز خود به سوخت هواپیما را وارد می‌کند و حدود ۵۰ درصد از این واردات از خاورمیانه تأمین می‌شود.

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