پادکست طرز | پندها (۱۶) همتای کوری...

«آیا کسی را که برای خودش خداوند انتخاب کرده دیدهای؟ وانگهی خدای او را گمراه ساخته. خداوند راه گوش و قلب او را بسته و پردهای کشیده است بر چشمهایش. چه کسی میتواند او را هدایت کند جز الله؟!»
۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۲
کد مطلب: 1872735
منبع: ابنا
خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهجالبلاغه است آنچنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی میکنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره چهل و پنجم: بخش شانزدهم پندها: همتای کوری.
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