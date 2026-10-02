  1. صفحه اصلی
  2. چندرسانه‌ای
  3. پادکست و صوت

پادکست طرز | پندها (۱۶) همتای کوری...

۱۰ مهر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۲
کد مطلب: 1872735
منبع: ابنا
پادکست طرز | پندها (۱۶) همتای کوری...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: پادکست طرز نگاهی به نهج‌البلاغه است آن‌چنان که به حال و روزگارمان ثمر دارد. در خبرگزاری ابنا سعی می‌کنیم با توجهی تاریخی پادکست طرز را بر مبنای نهج البلاغه مبتنی بر کلام حضرت امیرالمومنین (ع) تقدیم شما کنیم. شماره چهل و پنجم: بخش شانزدهم پندها: همتای کوری.

دریافت 9 MB

«آیا کسی را که برای خودش خداوند انتخاب کرده دیده‌ای؟ وانگهی خدای او را گمراه ساخته. خداوند راه گوش و قلب او را بسته و پرده‌ای کشیده است بر چشمهایش. چه کسی می‌تواند او را هدایت کند جز الله؟!»  

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha