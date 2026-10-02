به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین پایانی فراخوان «حماسه وداع؛ از دل‌های داغدار تا قلم‌های ماندگار» که به مناسبت تشییع پیکر مطهر امام شهید در شهر مقدس قم از سوی کانون نویسندگان قم و دانشگاه طلوع مهر اعلام شد، با رونمایی از کتاب «حماسه وداع» و تقدیر از برگزیدگان برگزار می‌شود.

این آیین روز شنبه ۱۱ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۹ در دانشگاه طلوع مهر واقع در میدان رسالت قم برگزار خواهد شد.

در این مراسم، آیت‌الله محسن قمی، معاون ارتباطات بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی، رئیس دانشگاه طلوع مهر و کانون نویسندگان قم حضور خواهند داشت و جوایز برگزیدگان را اهدا خواهند کرد. همچنین دکتر علی حیدری یساولی، استاد زبان و ادبیات فارسی، سخنرانی خواهد کرد.

برگزیدگان فراخوان در چهار بخش نثر ادبی، روایت، شعر و داستانک مورد تقدیر قرار می‌گیرند.

فراخوانی برای ثبت یک وداع تاریخی

کانون نویسندگان قم این فراخوان را با هدف ثبت و ماندگار ساختن روایت‌ها و احساسات اهل قلم از تشییع پیکر مطهر امام شهید در قم منتشر کرد؛ چراکه به باور این کانون، قلم می‌تواند حافظه ماندگار یک ملت باشد و بخشی از احساس، خاطره و تجربه جمعی مردم را برای نسل‌های آینده ثبت کند.

در این فراخوان از نویسندگان، شاعران، پژوهشگران، اصحاب رسانه، هنرمندان و علاقه‌مندان دعوت شد تا روایت‌ها، خاطرات، دل‌نوشته‌ها، اشعار و دیگر آثار ادبی و هنری خود را درباره این رخداد به دبیرخانه ارسال کنند.

این فراخوان با استقبال اهل قلم همراه شد و در مجموع از آثار ارسالی به دبیرخانه ۷۶ اثر برای چاپ در مجموعه «حماسه وداع» گردآوری شده است.

«حماسه وداع»؛ روایت‌هایی از دل و قلم

کتاب «حماسه وداع» حاصل این فراخوان و همراهی اهل قلم است که با هدف حفظ و ماندگار ساختن روایت‌های این رخداد تاریخی تدوین و منتشر شده و در آیین پایانی فراخوان رونمایی خواهد شد.

این کتاب در چهار بخش تنظیم شده است؛ بخش نخست شامل نثر ادبی، یادداشت، دل‌نوشته، خاطره، روایت و داستان است. بخش دوم به اشعار اختصاص دارد. بخش سوم شامل مطالب و نوشته‌های ایام شهادت امام شهید است و در بخش چهارم نیز گزارش نشست‌های «امروز و رسالت قلم» و «شب شعر وداع» و پیام‌ها و مواضع کانون نویسندگان قم در ارتباط با این رویداد گردآوری شده است.

بخشی از این آثار پیش‌تر در کانال اطلاع‌رسانی کانون نویسندگان قم منتشر شده بود و اکنون در قالب کتاب، برای حفظ و ماندگاری و بهره‌مندی نسل‌های آینده گردآوری شده است.

روابط عمومی کانون نویسندگان قم با اشاره به فلسفه برگزاری این فراخوان گفت: «هر رخداد بزرگ، افزون بر ابعاد تاریخی و اجتماعی، سرشار از تجربه‌های انسانی، عواطف، خاطرات و اندیشه‌هایی است که اگر به قلم ثبت نشود، بخشی از آن در گذر زمان به فراموشی سپرده خواهد شد.»

«فراخوان «حماسه وداع؛ از دل‌های داغدار تا قلم‌های ماندگار» تلاشی برای ثبت این روایت‌ها بود و کتاب «حماسه وداع» نیز حاصل همراهی و مشارکت نویسندگان و شاعران در این حرکت فرهنگی است.»

آیین پایانی فراخوان «حماسه وداع؛ از دل‌های داغدار تا قلم‌های ماندگار» روز شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹ در دانشگاه طلوع مهر قم، میدان رسالت برگزار می‌شود و از علاقه‌مندان، اصحاب فرهنگ و ادب و رسانه برای حضور در این آیین دعوت می‌شود.

روابط عمومی کانون نویسندگان قم

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