بررسی سند «مسیر نور» در شورای تخصصی حوزوی؛ تأکید بر تقویت مبانی اسلامی و تعیین نسبت با سند ملی زیارت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دویست‌ویکمین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با بررسی سند «مسیر نور» برگزار شد .

اعضای کمیسیون در این نشست بر تقویت مبانی اسلامی و فقهی، تعیین جایگاه حقوقی سند و تبیین نسبت آن با سند ملی زیارت تأکید کردند.

سند «مسیر نور» برنامه‌ای جامع برای حفاظت و احیای «میراث زنده رضوی» است که با رویکردی شبکه‌ای و مسیرمحور، آیین‌ها، سنت‌ها، مکان‌های زیارتی، ظرفیت‌های فرهنگی و جوامع مرتبط با فرهنگ رضوی را در مسیرهای فرهنگی و زیارتی مورد توجه قرار می‌دهد و برای حفاظت، احیا و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها برنامه‌های کالبدی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی پیش‌بینی کرده است.

در این جلسه، ابعاد مختلف سند از منظر نظری، فرهنگی، تاریخی، اجتماعی و اجرایی بررسی و دیدگاه‌ها و پیشنهادهای اصلاحی مطرح شد. یکی از محورهای اصلی بحث، تعیین نسبت «مسیر نور» با سند ملی زیارت بود. در این زمینه تأکید شد با توجه به پیش‌بینی قرارگاه ملی زیارت در سند ملی زیارت، جایگاه حقوقی، مسیر تصویب و نحوه اجرای «مسیر نور» باید به‌صورت دقیق مشخص شود تا از موازی‌کاری و تداخل وظایف جلوگیری شود.

همچنین بر جامعیت جغرافیایی سند تأکید و پیشنهاد شد در صورت ملی بودن آن، ظرفیت سایر شهرها و اماکن زیارتی کشور از جمله قم، شیراز و ری نیز مورد توجه قرار گیرد.

توجه به مفهوم «میراث زنده»، نگاه شبکه‌ای و مسیرمحور، مشارکت جوامع محلی، توجه به اقتصاد محلی و پیش‌بینی شاخص‌های ارزیابی و زمان‌بندی برنامه‌ها از جمله نقاط قوت سند عنوان شد. در مقابل، ضعف مبانی نظری و فقهی مستند درباره زیارت، کمبود منابع اصیل اسلامی، ابهام در مفهوم میراث زنده، کاستی داده‌های تاریخی درباره مسیر هجرت امام رضا(ع) و احتمال غلبه نگاه گردشگری بر ماهیت معنوی زیارت از جمله نقدهای مطرح‌شده بود.

در ادامه، بر توجه بیشتر به میراث علمی و تمدنی امام رضا(ع)، ظرفیت موقوفات، مردم‌پایگی فرهنگ زیارت و استفاده از رسانه‌ها و فناوری‌های نوین تأکید شد. همچنین در بخش مدیریتی سند، تدوین نظام پایش و ارزیابی، تعیین ساختار مدیریتی واحد و مستندسازی شیوه‌های سنتی حفاظت و مراقبت از میراث رضوی به‌عنوان برنامه‌های مهم پیش‌بینی شده است.

در بخش دیگری از جلسه نیز نسبت «مسیر نور» با «سند مکتب هنر رضوی» مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی میان این اسناد در حوزه‌های هنر، معماری، زیارت و مسیرهای فرهنگی و معنوی تأکید شد.

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