به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر عراق، امروز جمعه اعلام کرد که مجوز انجام روزانه ۴۰ پرواز از مبدأ و به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی صادر شده است.

توافق برای ازسرگیری پروازهای شرکت‌های ایرانی

در بیانیه دفتر الزیدی آمده است: در چارچوب تلاش‌های دولت برای تسهیل رفت‌وآمد مسافران و زائرانی که وارد عراق می‌شوند یا از آن خارج می‌شوند و حمایت از ابعاد انسانی، درمانی، گردشگری و تحصیلی، و با پیگیری مستمر «علی فالح الزیدی» نخست‌وزیر در پرونده ازسرگیری پروازهای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از مبدأ و به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف، مجموعه‌ای از تماس‌ها و پیگیری‌ها با طرف‌های ذی‌ربط انجام شد.

بر اساس این بیانیه، این تلاش‌ها به دستیابی به توافقی منجر شد که اجازه انجام ۴۰ پرواز هوایی در روز از مبدأ و به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف را برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به استثنای شرکت ماهان می‌دهد.

قدردانی بغداد از آمریکا

در همین چارچوب، نخست‌وزیر عراق در این بیانیه به ادعای خود از واکنش مثبت دولت آمریکا به تلاش‌های عراق و همکاری این دولت برای اعطای معافیت مورد نیاز قدردانی کرد.

به گفته الزیدی، این همکاری به حل‌وفصل این پرونده و تسهیل رفت‌وآمد زائران و مسافران به‌ویژه در موارد مرتبط با درمان، زیارت اماکن مقدس و گردشگری، کمک خواهد کرد.

تأکید بر نقش پروازها در ارتباط میان مردم

نخست‌وزیر عراق تأکید کرد که رفت‌وآمد هوایی صرفاً جابه‌جایی میان دو فرودگاه نیست، بلکه پلی برای ارتباط میان ملت‌هاست.

وی افزود: در میان مسافران، بیمارانی هستند که در انتظار رسیدن به محل درمان خود هستند یا زائرانی که عازم اماکن مقدس‌اند یا خانواده‌هایی که انتظار دارند اعضای آنها با سهولت و آسانی به یکدیگر ملحق شوند. افزون بر اهمیتی که این رفت‌وآمد برای گردشگری، اقتصاد و ارتباطات اجتماعی دارد.

بغداد: منافع مردم عراق مبنای روابط خارجی است

الزیدی همچنین تأکید کرد: عراق در روابط و تماس‌های خارجی خود از منافع مردمش و اهتمام به ایجاد روابط متوازن و مثبت با کشورهای مختلف حرکت می‌کند و این روابط را در جهت تسهیل زندگی مردم و تداوم ارتباط میان ملت‌ها به کار می‌گیرد.

در پایان بیانیه آمده است که نخست‌وزیر عراق، پیگیری پرونده‌هایی را که به‌طور مستقیم بر زندگی شهروندان و زائران تأثیر می‌گذارد ادامه خواهد داد و با تمامی طرف‌های ذی‌ربط برای رفع موانع موجود بر سر راه حمل‌ونقل و جابه‌جایی هوایی همکاری خواهد کرد به‌گونه‌ای که در خدمت عراق باشد، منافع مسافران را حفظ کند و همکاری و ارتباط انسانی میان ملت‌ها را تقویت کند.

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