به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پیامدهای جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بر قیمت سوخت و تورم در داخل آمریکا تأثیر گذاشته و هزینه‌های این درگیری خارجی را به موضوعی حاضر در محاسبات انتخاباتی تبدیل کرده است. به‌ویژه با نزدیک شدن انتخابات کنگره آمریکا که قرار است در ماه نوامبر برگزار شود در شرایطی که شاخص‌های تأیید عملکرد دولت دونالد ترامپ، کاهش یافته و شمار رأی‌دهندگانی که از عملکرد آن ناراضی هستند افزایش پیدا کرده است.

نتایج نظرسنجی انجام‌شده توسط خبرگزاری رویترز در سپتامبر گذشته نشان داد میزان تأیید عملکرد ترامپ به ۳۵ درصد کاهش یافته در حالی که ۶۲ درصد از عملکرد او ابراز نارضایتی کرده‌اند.

هنگامی که از رأی‌دهندگان پرسیده شد اگر انتخابات کنگره آمریکا در همان زمان برگزار شود به نامزد کدام حزب رأی خواهند داد، ۴۴ درصد نامزد دموکرات و ۳۷ درصد نامزد جمهوری‌خواه را انتخاب کردند.

این نظرسنجی همچنین از تغییر دیدگاه رأی‌دهندگان درباره مدیریت اقتصاد حکایت داشت. ۳۸ درصد از شرکت‌کنندگان، دموکرات‌ها را حزبی دانستند که در مدیریت اقتصاد عملکرد بهتری دارد در حالی که ۳۷ درصد، جمهوری‌خواهان را ترجیح دادند. ناظران این نتیجه را نشانه پیشرفت دموکرات‌ها در این موضوع دانستند. پیشرفتی که به گفته آنان حدود یک دهه بود در این زمینه ثبت نشده بود.

در نظرسنجی دیگری که شبکه فاکس نیوز در سپتامبر انجام داد و یک هزار و ۲۱۱ رأی‌دهنده ثبت‌نام‌شده را دربر گرفت، ۳۹ درصد از عملکرد دولت جمهوری‌خواه ابراز رضایت کردند، در حالی که ۶۱ درصد ناراضی بودند.

در پاسخ به پرسشی درباره انتخابات مجلس نمایندگان آمریکا نیز ۵۱ درصد گفتند از نامزد دموکرات حوزه انتخابیه خود حمایت خواهند کرد، در مقابل ۴۴ درصد که نامزد جمهوری‌خواه را ترجیح دادند.

این نظرسنجی همچنین نشان داد ۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان معتقدند دولت ترامپ وضعیت اقتصاد را بدتر کرده است. رأی‌دهندگان همچنین در زمینه نحوه برخورد با تورم، ۱۵ واحد درصد برتری برای دموکرات‌ها قائل شدند.

هزینه جنگ

هزینه جنگ آمریکا علیه ایران با افزایش قیمت انرژی و پیامدهای آن بر زندگی روزمره آمریکایی‌ها به بخشی از بحث‌های داخلی آمریکا تبدیل شده است.

متوسط قیمت هر گالن بنزین از حدود ۳ دلار پیش از جنگ علیه ایران به نزدیک ۴.۴۷ دلار در سپتامبر ۲۰۲۶ افزایش یافت. قیمت هر گالن گازوئیل نیز از ۶ دلار فراتر رفت که حدود ۶۸ درصد بیشتر از سطح آن در یک سال پیش است.

افزایش قیمت سوخت در آمریکا بر بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و ساخت‌وساز این کشور، تأثیر گذاشت و سپس آثار آن به قیمت کالاها و خدمات منتقل شد.

همچنین هزینه حمل یک کانتینر از چین به سواحل شرقی آمریکا به حدود ۱۰ هزار و ۹۴۸ دلار رسید. رقمی که بیش از چهار برابر سطح آن پیش از جنگ علیه ایران، است.

این تحولات همزمان با افزایش ۳.۴ درصدی قیمت مصرف‌کننده در آگویت ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل رخ داد. بنزین به‌تنهایی در حدود یک‌سوم افزایش ماهانه نرخ تورم سهم داشت.

بر اساس آنچه در این گزارش آمده است، با ادامه فشارهای قیمتی، بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سپتامبر نرخ بهره را افزایش داد. اقدامی که نخستین افزایش از این نوع در بیش از سه سال گذشته بود.

جنگ در محاسبات انتخاباتی

نظرسنجی فاکس نیوز نشان داد که ۶۰ درصد از شرکت‌کنندگان تصمیم برای مداخله نظامی در ایران را اشتباه می‌دانند در حالی که ۷۱ درصد معتقدند ترامپ راهی برای خروج از بحران ندارد.

در پی این شاخص‌ها، دولت آمریکا بر نزدیک شدن پایان جنگ علیه ایران تأکید کرده است.

ترامپ پیش از عزیمت به نشست جمهوری‌خواهان در ۹ سپتامبر درباره نزدیک بودن پایان درگیری سخن گفت و آن را به تحقق آنچه پیروزی توصیف کرد و همچنین کاهش قیمت‌ها مرتبط دانست.

در داخل دولت آمریکا همچنین گزینه‌هایی برای پایین نگه داشتن سطح درگیری و اتکای بیشتر به فشار اقتصادی و تحریم‌ها علیه تهران مورد بحث قرار گرفت. رویکردی که حمایت «جی‌دی ونس» معاون رئیس‌جمهور و «مارکو روبیو» وزیر خارجه از آن نسبت داده شده است.

تمرکز دموکرات‌ها بر هزینه‌های زندگی

در مقابل، دموکرات‌ها در کارزار انتخاباتی خود به‌طور فزاینده‌ای بر افزایش قیمت سوخت و هزینه‌های زندگی در آمریکا، تمرکز کرده‌اند.

در حالی که در انتخابات سال ۲۰۲۴ میلادی، بیشتر تبلیغات انتخاباتی کنگره آمریکا که به قیمت سوخت می‌پرداختند از سوی جمهوری‌خواهان منتشر شده بود، نامزدهای دموکرات در کارزارهای انتخاباتی کنونی از همین موضوع استفاده می‌کنند.

در ایالت اوهایو، «شِراد براون» نامزد دموکرات در یک تبلیغ انتخاباتی در برابر یک جایگاه سوخت ظاهر شد و درباره افزایش هزینه بنزین و تأثیر آن بر شهروندان آمریکایی، سخن گفت.

بدین ترتیب، هزینه جنگ علیه ایران از طریق قیمت انرژی، تورم و هزینه‌های نظامی وارد مرکز مناقشه انتخاباتی آمریکا شده است. پس از آنکه پیامدهای این جنگ از میدان‌های نبرد به اقتصاد و زندگی روزمره رأی‌دهندگان آمریکایی، منتقل شده است.

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