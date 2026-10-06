دعاهای گسترش رزق و ادای قرض؛ بخش پنجم: دعاهای امام سجاد(ع)

خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: در بخش‌های قبلی این نوشته، دعاهای رسول خدا(ص)، امام علی(ع) و حضرت زهرا(س) درباره گسترش رزق و ادای قرض بررسی شد. در این بخش، به دعاهای امام سجاد(ع) در این زمینه می‌پردازیم.

از امام سجاد(ع) دست‌کم چهار دعا درباره گسترش رزق و ادای قرض در منابع روایی نقل شده که مشهورترین آنها، دعای ادای قرض است که به‌عنوان دعای سی‌ام صحیفه سجادیه شناخته می‌شود. امام سجاد(ع) در این دعا، پس از پناه بردن به خداوند از پیامدهای دنیوی و اخروی قرض و بدهکاری، اموری همچون دوری از اسراف و زیاده‌خواهی، رعایت بخشش و میانه‌روی، برخورداری از حسن تقدیر و محاسبه‌گری و پرهیز از تبذیر و مصرف نابجا را از خداوند درخواست می‌کند:

«وَ احْجُبْنِی عَنِ السَّرَفِ وَ الِازْدِیَادِ وَ قَوِّمْنِی بِالْبَذْلِ وَ الِاقْتِصَادِ وَ عَلِّمْنِی حُسْنَ التَّقْدِیرِ وَ اقْبِضْنِی بِلُطْفِکَ عَنِ التَّبْذِیرِ.»

از دیگر دعاهای روایت‌شده از امام سجاد(ع) درباره گسترش رزق و ادای قرض، دعایی همراه با قرائت سوره واقعه است. آغاز این عمل باید از روز اول ماه قمری باشد که با دوشنبه مصادف شده است. در روز نخست، سوره واقعه یک‌بار و در روز دوم، دو بار قرائت می‌شود و هر روز یک مرتبه به تعداد آن افزوده می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در روز چهاردهم، سوره واقعه چهارده بار خوانده شود. در این مدت، در روزهای پنج‌شنبه نیز پس از هر بار قرائت سوره واقعه، دعای زیر خوانده می‌شود:

«یا ماجِدُ، یا واحِدُ، یا جَوادُ، یا حَلیمُ، یا حَنّانُ، یا مَنّانُ، یا کَریمُ اَسْاَلُکَ تُحْفَةً مِنْ تُحَفِکَ تَلُمُّ بِها شَعْثی وَ تَقْضی بِها دَیْنی وَتُصْلِحُ بِها شَأْنی بِرَحْمَتِکَ یا سَیِّدی اَللّهُمَّ اِنْ کانَ رِزْقی فِی السَّماءِ فَاَنْزِلْهُ وَاِنْ کانَ فِی الاْرْضِ فَاَخْرِجْهُ وَ اِنْ کانَ بَعیداً فَقَرِّبْهُ وَ اِنْ کانَ قَریباً فَیَسِّرْهُ وَ اِنْ کانَ قَلیلاً فَکَثِّرْهُ وَ اِنْ کانَ کَثیراً فَبارِکْ لی فیهِ وَ اَرْسِلْهُ عَلَیَّ اَیْدی خِیارِ خَلْقِکَ وَ لا تُحْوِجْنی اِلی شِرارِ خَلْقِکَ وَ اِنْ لَمْ یَکُنْ فَکَوِّنْهُ بِکِینُونِیَّتِکَ وَ وَحْدانِیَّتِکَ، اَللّهُمَّ انْقُلْهُ اِلَیَّ حَیْثُ اَکُونُ وَ لا تَنْقُلْنی اِلَیْهِ حَیْثُ یَکُونُ، اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیْءٍ قَدیرٌ، یا حَیُّ یا قَیُّومُ، یا واحِدُ یا مَجیدُ، یا بَرُّ یا رَحیمُ یا غَنِیُّ، صَلِّ عَلی مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ تَمِّمْ عَلَیْنا نِعْمَتَکَ، وَ هَنِّئْنا کَرامَتَکَ، وَ اَلْبِسْنا عافِیَتَکَ».

در دعاهایی دیگر نیز، حضرت از خداوند طلب رزق می‌کنند، به‌عنوان نمونه در قنوت نماز وتر، که بخشی از نماز شب است، از خداوند درخواست می‌شود:

«وَ نَسْاَلُکَ اِدْرارَ الرِّزْقِ الَّذی هُوَ قِوامُ حَیاتِنا وَ صَلاحُ اَحْوالِ عِیالِنا، فَاَنْتَ الْکَریمُ الَّذی تُعْطی مِنْ سَعَةٍ، وَ تَمْنَعُ عَنْ قُدْرَةٍ»

همچنین در بخشی از دعای روز پنج‌شنبه از ایشان روایت شده است: «وَسَعَةً فِی الْحالِ مِنَ الرِّزْقِ الْحَلالِ».

در بخش‌های بعدی این نوشته، برخی از این ادعیه ائمه معصومین(ع) معرفی و بررسی می‌شود.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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