به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت (ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله «محمدعلی جاودان» از اساتید برجسته اخلاق حوزه علمیه تهران، شب گذشته در جلسه هفتگی درس اخلاق خود که در حسینیه شیخ مرتضی زاهد برگزار شد، با بیان اینکه به نمازتان احترام کنید و با حضور قلب نماز بخوانید، گفت: اگر نماز انسان قبول شود سایر اعمال نیز قبول است؛ انسان باید نماز را احترام کند؛ مثلاً جلوی تلویزیون نماز نخواند که طوری باشد که هم نماز بخواند هم حواسش به مسابقه فوتبال باشد، این بی‌احترامی به نماز است!

وی ادامه داد: باید نماز را در یک فضای خلوت و با حضور قلب بخوانید و برای اینکه نمازتان مقبول باشد آن را با اذان و اقامه و شمرده بخوانید که اگر برای نمازتان اذان بگویید یک صف از ملائکه پشت سر شما اقتدا می‌کنند و اگر اقامه هم بگوید یک صف دیگر به شما اقتدا می‌کنند که با اذان و اقامه دو صف از ملائکه به شما اقتدا نموده و نمازتان جماعت می‌شود و این احترام به نماز هم محسوب می‌شود.

این استاد حوزوی تأکید کرد: رکوع نماز را هم خوب انجام دهید و سریع نشوید و تندتند هم اذکار را نگویید؛ بلکه یک رکوع صحیح با طمأنینه باشد و یک یا چند بار هم ذکر صلوات را حتماً در رکوع بگویید که اگر کسی رکوع را خوب انجام دهد عذاب قبر ندارد. همچنین سوره ملک را هم هر کس هر شب بخواند، عذاب قبر ندارد؛ پس این دو چیز جلوی عذاب قبر را می‌گیرد.

ثمره طولانی کردن قنوت نماز

وی توصیه کرد: قنوت نمازتان را هم طولانی کنید و همین ذکر صلوات را چند بار در قنوت بخوانید که اگر کسی قنوت نمازش طولانی باشد در قیامت معطل نمی‌شود! درصورتی‌که موقف‌های قیامت ۵۰ سال معطلی دارد. همین صلوات بهترین ذکر است آن را در قنوت زیاد بخوانید که این قنوت بهترین قنوت می‌شود و با صلوات قنوت شما قبول می‌شود. از طرفی صلوات هم یک دعای مستجاب است و وقتی در رکوع و سجود و قنوت نمازتان زیاد صلوات بفرستید باعث قبولی نمازتان هم می‌شود.

آیت‌الله جاودان در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برخی هنگام مرگ پشیمان شده و خواستار بازگشت به دنیا و عمل صالح هستند، گفت: تا مرگ فرامی‌رسد و انسان مرگ را می‌چشد خصوصاً کافران، تازه یاد آخرت و انجام عمل صالح می‌افتد و اینجاست که برخی از خدا درخواست بازگشت به دنیا و انجام عمل صالح دارند که قرآن در آیه ۹۹ سوره مؤمنون می‌فرماید: «حَتَّیٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ؛ تا زمانی که یکی از آنان را مرگ در رسد، می‌گوید: پروردگارا! مرا [برای جبران گناهان و تقصیرهایی که از من سرزده به دنیا] بازگردان»

وی ادامه داد: این پشیمانی دیگر فایده‌ای ندارد درصورتی‌که تا در عالم دنیا بود و فرصت هم داشت هیچ کار خیر و عمل صالحی انجام نداد و اکنون که دستش خالی است تقاضای بازگشت به دنیا و عمل صالح را دارد که قرآن در ادامه این سوره در آیه ۱۰۰ می‌فرماید: «کلاً ۚ إِنَّهَا کَلِمَةٌ هُوَ قائل‌ها ۖ وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَیٰ یَوْمِ یُبْعَثُونَ؛ [به او می‌گویند:] این چنین نیست [که می‌گویی] بدون تردید این سخنی بی‌فایده است که او گوینده آن است، و پیش رویشان برزخی است تا روزی که برانگیخته می‌شوند.» چنین افرادی اگر باز هم به دنیا برگردند باز هم عمل صالح انجام نمی‌دهند.

دنیا محل تمرین خدمت به خلق و کسب توشه آخرت

این استاد حوزوی با بیان اینکه دنیا محل انجام خیرات و عمل صالح است، گفت: شما باید در دنیا تمرین خدمت به خلق و انجام عمل صالح را انجام داده باشید و صد جا عمل صالح کرده باشید که اگر آخر عمرتان گفتید مرا برای انجام عمل صالح بیشتر به دنیا برگردانید، به صدق گفته باشید تا حرف صدق را بپذیرند؛ اما این گروه که لحظه مرگ تازه بیدار می‌شوند اگر باز هم به دنیا برگردند هیچ عمل صالحی انجام نمی‌دهند!

وی افزود: حالا اگر وارد قبر و عالم برزخ شد این برزخ ممکن است برای بعضی یک دقیقه طول بکشد که طیبین هستند که همان لحظه ملائکه به آن‌ها سلام می‌کنند «سَلَامٌ عَلَیْکُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ» و مستقیم به بهشت می‌روند؛ اما دیگران به اندازه علاقمندی به دنیا در برزخ معطل می‌شوند! حالا برای اینکه علاقمند به دنیا نشوید تا در دنیا هستید اهل بذل و بخشش باشید که کسی زیاد اهل بخشش و بذل باشد علاقه‌اش از دنیا کم و اهل نجات می‌شود.

آیت‌الله جاودان، در پایان گفت: سود شما عمل خوب شما برای آخرت است و از چیزهای خیلی خوب و پر سود برای آخرت، دوستی و گریه بر امام حسین علیه السلام است که باعث می‌شود میزان اعمال صالح شما را سنگین کند و شما را نجات دهد.

سرویس خبرنگاران داخلی/امیرمحسن سلطان احمدی

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