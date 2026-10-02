به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر عزمی عبدالحمید، رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی، در سومین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» با تأکید بر ضرورت بیداری امت اسلامی اظهار کرد: امروز در یک لحظه تاریخی قرار داریم و پس از شهادت یکی از رهبران بزرگ امت، باید معنای پیام او و مسئولیت امت اسلامی پس از شهادت او را درک کنیم.

وی با اشاره به کرامت، عدالت، مقاومت در برابر ظلم، وحدت و حق ملت‌ها برای تعیین سرنوشت خود گفت: بیداری مسلمانان نباید صرفاً یک شعار باشد، بلکه باید به تحولی در آگاهی، وحدت، دانش، تاب‌آوری و اقدام سازنده تبدیل شود.

عبدالحمید با استناد به آیه «إِنَّ اللَّهَ لَا یُغَیِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّیٰ یُغَیِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ» تأکید کرد: بیداری حقیقی امت از بیداری انسان آغاز می‌شود؛ وقتی انسان تغییر کند، خانواده و جامعه تغییر می‌کنند و جامعه‌ای که از مسیر دانش، اخلاق و عدالت به پا خیزد، توانایی تمدن‌سازی پیدا می‌کند.

وی درباره مفهوم شهادت گفت: شهادت به معنای پایان مسیر با رفتن شهید نیست؛ شهید از دنیا می‌رود، اما اصولی که برای آن ایستاد نباید از میان برود. صرفاً یاد کردن از شهید و احساسات به‌تنهایی کافی نیست، بلکه باید مسئولیتی را که پس از رفتن او بر عهده ما قرار می‌گیرد، بشناسیم.

رئیس شورای مشورتی سازمان‌های اسلامی مالزی افزود: مسئولیت ما حمل ارزش‌های دانش، وحدت، عدالت، کرامت، استقلال و خدمت به مظلومان است و این همان معنای بیداری حقیقی امت است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده جهان اسلام، از علما، جوانان، پژوهشگران، متخصصان، سازمان‌ها، نهادها و منابع انسانی و طبیعی امت یاد کرد و گفت: پرسش اساسی این است که آیا می‌توانیم این ظرفیت‌ها را در قالب یک پروژه مشترک گرد هم آوریم؟

عبدالحمید تأکید کرد: وحدت به معنای از بین بردن اختلافات یا اختلاف‌نظرهای علمی مشروع نیست؛ بلکه اختلاف نباید به نفرت، تجزیه و دشمنی میان مسلمانان تبدیل شود. باید در مسائل فرعی اختلاف داشته باشیم، اما در مسائل مشترک امت، از جمله فلسطین، آموزش، علم و پژوهش، امنیت غذایی، بهداشت، فناوری و اقدامات بشردوستانه همکاری کنیم.

وی فلسطین را یکی از مهم‌ترین آزمون‌های بیداری امت اسلامی دانست و گفت: بیداری امت تنها با میزان احساس درد و رنج مردم فلسطین سنجیده نمی‌شود، بلکه باید این درد به مسئولیت، مسئولیت به اقدام، اقدام به نهادسازی و نهادسازی به ظرفیت پایدار تمدنی تبدیل شود.

عبدالحمید بر حمایت بشردوستانه از مردم فلسطین، حفاظت از کودکان، کمک‌های پزشکی، آموزش، بازسازی و تقویت ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک تأکید کرد و گفت: هدف باید تقویت توانایی مردم فلسطین برای زندگی با کرامت و مقاومت باشد.

وی در پایان گفت: بیداری تنها بیداری خشم نیست؛ بلکه بیداری اندیشه، دانش، ارزش‌ها، اخلاق، وحدت، مسئولیت و تمدن است. باید از «یادآوری» به «مأموریت»، از مأموریت به «مسئولیت»، از مسئولیت به «وحدت»، از وحدت به «توانمندی» و از توانمندی به «نوسازی تمدنی» حرکت کنیم.

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