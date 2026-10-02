به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـمحمد حاج موسی، سخنگوی رسمی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در سومین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با تأکید بر ضرورت وحدت امت اسلامی اظهار کرد: بعثت و نهضت امت اسلامی از بازگرداندن مسئله فلسطین و قدس به جایگاه محوری در آگاهی ملت‌ها و برنامه‌های نیروهای فعال جهان اسلام آغاز می‌شود.

وی با اشاره به آنچه «عدوان گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی» خواند، گفت هدف این حملات، تضعیف اراده مقاومت و جلوگیری از احیای نقش و حضور فعال امت اسلامی است.

سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین، فلسطین را مسئله مرکزی امت اسلامی و نقطه اشتراک اراده ملت‌های مسلمان دانست و افزود: دفاع از غزه، قدس و سراسر فلسطین، دفاع مستقیم از امنیت و حاکمیت کشورهای جهان اسلام و جهان عرب است.

حاج موسی بر ضرورت ترویج فرهنگ وحدت، احترام به تنوع مذهبی و سیاسی و پرهیز از اختلافات داخلی تأکید کرد و گفت انرژی امت باید به جای درگیری‌های داخلی، در مسیر مقابله با دشمنان و حمایت از مظلومان به کار گرفته شود.

وی همچنین «وحدت میدان‌ها» میان فلسطین، لبنان، یمن، عراق و جمهوری اسلامی ایران را نمونه‌ای از همکاری میدانی و راهبردی دانست و اظهار کرد این روند، الگوی مبتنی بر تجزیه و تفرقه را به چالش کشیده است.

وی در پایان بر ضرورت مخالفت با روندهای عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، تقویت توانمندی‌های داخلی و شکل‌گیری یک جبهه منسجم اسلامی با استفاده از ظرفیت‌های سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی و میدانی تأکید کرد و از برگزارکنندگان سومین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» و مجمع جهانی قادمون قدردانی کرد.

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