خون شهدای غزه باید امت اسلامی را برای دفاع از فلسطین و بازسازی وحدت بیدار کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ کامل فهداوی، سخنگوی مجلس رباط محمدی عراق، در سومین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با اشاره به شرایط حساس جهان اسلام، تأکید کرد: امت اسلامی امروز در برابر مرحله‌ای سرنوشت‌ساز قرار دارد که موجودیت، تاریخ، دین و ثروت‌های آن را هدف گرفته است.

وی با اشاره به ویرانی‌های گسترده در غزه و حملات علیه کشورهای عربی و اسلامی و حامیان فلسطین اظهار کرد: مسئله فلسطین، مسئله مرکزی امت اسلامی است و امت باید در کنار آن بایستد؛ زیرا از دست رفتن فلسطین به معنای از دست رفتن امنیت و آینده تمام منطقه است.

فهداوی، تحولات غزه را «زنگ هشدار برای امت اسلامی» دانست و گفت: اگر امت در برابر مسئله فلسطین کوتاهی کند، همان سرنوشتی که امروز بر غزه تحمیل شده، می‌تواند دامنگیر دیگر کشورهای منطقه شود.

وی همچنین به حملات علیه لبنان، جمهوری اسلامی ایران، یمن و دیگر حامیان مقاومت اشاره کرد.

سخنگوی مجلس رباط محمدی عراق با اشاره به شهادت مردم غزه، جنوب لبنان، نیروهای مقاومت و قربانیان حملات در دیگر کشورهای منطقه گفت: این خون‌های پاک باید امت اسلامی را به عزت، کرامت و واکنش در برابر تجاوزات وادار کند؛ زیرا حمله به یک کشور عربی یا اسلامی، در حقیقت حمله به همه امت است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تغییر نگاه عمومی در اروپا و آمریکا نسبت به مسئله فلسطین پس از ۷ اکتبر گفت: تحولات غزه موجب شده است افکار عمومی در بخش‌هایی از اروپا و آمریکا نسبت به مسئله فلسطین و رژیم صهیونیستی تغییر کند و این تغییر را باید در مسیر حمایت از آرمان فلسطین مورد توجه قرار داد.

فهداوی با انتقاد از فاصله میان این تغییرات و میزان واکنش در جهان اسلام اظهار کرد: چرا در بخش‌هایی از اروپا شاهد تغییر هستیم، اما در جهان عرب و اسلام آن‌گونه که باید این تغییر و واکنش را نمی‌بینیم؟

وی با اشاره به اجتماع عظیم مسلمانان در موسم حج، آن را نمادی از ظرفیت وحدت امت اسلامی دانست و گفت: میلیون‌ها مسلمان در یک مکان گرد هم می‌آیند و تفاوت‌های مذهبی و قومی در این اجتماع کم‌رنگ می‌شود؛ با این حال، مسئله فلسطین باید در چنین اجتماعات بزرگی نیز مورد توجه جدی قرار گیرد.

سخنگوی مجلس رباط محمدی عراق در ادامه، سکوت و اختلاف در برابر بحران غزه را مورد انتقاد قرار داد و با استناد به حدیث «مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد الواحد» تأکید کرد: امت اسلامی باید در برابر رنج یک بخش از پیکر خود بی‌تفاوت نباشد.

وی با اشاره به محاصره غزه و مشکلات مردم این منطقه گفت: همان‌گونه که در ماجرای محاصره مسلمانان در شعب ابی‌طالب، حتی برخی از مشرکان مکه نیز در برابر گرسنگی بستگان خود سکوت نکردند و برای پایان محاصره اقدام کردند، امروز نیز نباید نسبت به رنج و گرسنگی مردم غزه بی‌تفاوت بود.

فهداوی همچنین با اشاره به واقعه کربلا و شهادت امام حسین(ع) اظهار کرد: خون شهدای کربلا در طول تاریخ توانست موجب بیداری امت و بازگشت آن به مسیر مورد تأکید پیامبر اسلام(ص) شود و امروز نیز خون شهدای فلسطین و دیگر شهدای مقاومت باید زمینه‌ساز بیداری و وحدت دوباره امت اسلامی باشد.

وی در پایان، وظیفه علما، اندیشمندان و مبلغان را یادآوری مسئله فلسطین، دفاع از مقدسات و تلاش برای وحدت امت اسلامی دانست و تأکید کرد: اگر علما و نخبگان برای جمع کردن امت بر یک کلمه مشترک تلاش نکنند، جهان اسلام با خطرات بزرگ‌تری مواجه خواهد شد.

فهداوی در پایان برای مردم غزه و همه نیروهای مقاومت آرزوی پیروزی و نصرت الهی کرد.

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