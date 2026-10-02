دشمن، اسلام را هدف گرفته است/ امت مبعوث یعنی امت مسئول

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین رسول باقری، دبیر مجمع قادمون، در سومین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با تأکید بر ضرورت پذیرش مسئولیت از سوی مسلمانان در شرایط کنونی اظهار کرد: قبول مسئولیت یعنی آمادگی برای یک حرکت بزرگ. خداوند این مسئولیت را بر عهده پیامبران خویش قرار داده و آنان را مبعوث کرده است؛ مسئولیتی بزرگ و امانتی بزرگ.

وی افزود: امروز در یک پیچ تاریخی قرار داریم؛ برهه‌ای که هر مسلمانی باید مسئولیت خود را انجام دهد. یک حرکت در حال شکل‌گیری است و هر مسلمانی باید به این حرکت لبیک بگوید و در این راه «قیام لله» کند؛ « ان تقوم لله مثنی و فرادی». در این مسیر، هر مسلمان وظیفه دارد به پا خیزد، برانگیخته شود و مبعوث شود.

دبیر مجمع قادمون با اشاره به سخنان شهید امت، امام خامنه‌ای درباره مردم ایران گفت: امام شهید در آخرین سخنرانی خود فرمودند: که اگر حادثه‌ای برای این کشور اتفاق بیفتد، خداوند این مردم را مبعوث می‌کند؛ یعنی خداوند بر عهده این مردم قرار داده است که در مقابل دشمنان خدا به پا خیزند و از دین خدا و سرزمین خود دفاع کنند.

باقری تأکید کرد: این مسئولیت فقط مختص مردم ایران نیست؛ همه امت اسلامی مسئول هستند. امتی که دشمن واحد، دین واحد، خدای واحد و قبله واحد دارد، باید برای مقابله با دشمن خود و دشمن خدا به پا خیزد.

وی با بیان اینکه «امت مبعوث» یعنی «امت مسئول» گفت: امت مبعوث، امتی است که عهد و مسئولیتی را که خداوند بر عهده این مردم قرار داده است می‌پذیرد. این امت برای مرزهای فرضی نمی‌جنگد، بلکه برای حدود الهی می‌جنگد.

دبیر مجمع قادمون ادامه داد: در همین چارچوب، جمهوری اسلامی ایران در ادای این مسئولیت، میان فلسطینیِ سنی و لبنانیِ شیعه تفاوتی قرار نداده است و میان جهاد و حماسِ سنی و حزب‌اللهِ شیعه تفاوتی قائل نشده است؛ چرا که جمهوری اسلامی این مسئله را یک مسئولیت الهی می‌داند.

باقری با اشاره به سخنان امام خمینی(ره) درباره ماهیت این مبارزه اظهار کرد: امام خمینی(ره) فرمودند که جنگ ما، جنگ عقیده‌هاست و ما در این جنگ هستیم تا زمانی که بتوانیم پرچم «لا اله الا الله» را در کل دنیا به اهتزاز درآوریم؛ همچنین فرمودند تا زمانی که کفر هست، جنگ وجود دارد و ما نیز هستیم.

وی افزود: امام خمینی(ره) همچنین درباره آزادی فلسطین سخن گفتند و تأکید کردند که این امت برای آزادی فلسطین قیام خواهد کرد. ادامه این فرمایش را نیز شهید امت، امام خامنه‌ای مطرح کردند و پس از آن نیز این مسیر در سخنان و مواضع رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است.

دبیر مجمع قادمون با اشاره به نخستین پیام مقام معظم رهبری پس از شهادت امام خامنه ای گفت: مقام معظم رهبری در اولین پیام خود آیه و ما ننسخ من آیة او ننسها نات بخیر منها او مثلها. خداوند امام شهید ما را از ما گرفت، اما در مقابل، مردمی را قرار داد که قرار است با بعثت خود، با پذیرش مسئولیت و تعهد خود، در برابر آمریکا بایستند.

باقری در ادامه تأکید کرد: اما این بعثت مختص مردم ایران نیست؛ چرا که رژیم صهیونیستی و آمریکا فقط جمهوری اسلامی را هدف قرار نداده‌اند، بلکه اسلام را هدف قرار داده‌اند. بنابراین باید همه مسلمانان برای مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا مبعوث شوند.

وی افزود: این از انصاف نیست که ما به تنهایی در برابر رژیم صهیونیستی بایستیم؛ رژیمی که برای مقابله با کل امت اسلام شمشیر تیز کرده است. لازم است همه مسلمانان بایستند ، لازم است قیام کنند و این همان معنای «قیام لله» است.

دبیر مجمع قادمون با اشاره به نشانه‌های بیداری در کشورهای اسلامی اظهار کرد: امروز می‌بینیم که مردم کشورهای اسلامی و جریان‌های مقاومت در لبنان، یمن، عراق، پاکستان، بحرین و کویت در حال مبعوث شدن و به پا خاستن هستند.

وی ادامه داد: مردم در برخی کشورها، هرچند زیر سلطه حکومت‌هایی قرار دارند که در این مسیر همراه نیستند، اما به پا خاسته و قیام کرده‌اند؛ حتی اگر زندانی شده باشند، به پا خاسته‌اند در برابر رژیم صهیونیستی مبعوث شوند. در امارات نیز برخی مردم به پا خاسته و زندانی شده‌اند.

باقری با اشاره به شکل‌گیری جنبش‌های اسلامی و بیداری اسلامی گفت: جنبش‌های اسلامی و بیداری اسلامی در حال شکل‌گیری است و مردم به سمت آزادی از یوق استکبار در حال حرکت و بعثت هستند.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: امیدواریم این بعثت به‌زودی اتفاق بیفتد و کل عالم اسلامی مبعوث شود و خداوند به‌زودی طعم شیرین پیروزی را به همه مسلمانان بچشاند.

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