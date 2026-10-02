به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ زهیر جعید، دبیرکل جبهه عمل اسلامی لبنان، در سومین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» با تأکید بر ضرورت احیای امت اسلامی از مسیر وحدت اسلامی اظهار کرد: بعثت امت محمد(ص) و بازگشت این امت به جایگاه تاریخی خود، در گرو تحقق وحدت اسلامی است و این وحدت باید عنوان اصلی فعالیت علما، احزاب و همه کسانی باشد که در مسیر پیامبر اسلام(ص) و خدمت به اسلام گام برمی‌دارند.

وی افزود: مسلمانان با وجود تفاوت در مذاهب، طوایف، گرایش‌ها و احزاب، باید بر محور وحدت گرد هم آیند؛ چرا که با وحدت، امت اسلامی می‌تواند بار دیگر به جایگاه تاریخی خود بازگردد.

جعید با اشاره به تحولات منطقه گفت: امروز پروژه‌هایی آمریکایی، غربی و اسرائیلی در تلاش هستند منطقه را تجزیه کنند و مسیر درگیری را به جای دشمن حقیقی امت، به سمت ایجاد اختلاف میان مسلمانان، اعراب و حتی میان مسلمانان و مسیحیان سوق دهند.

دبیرکل جبهه عمل اسلامی لبنان با اشاره به جایگاه قدس برای مسلمانان و مسیحیان تصریح کرد: دشمن صهیونیستی تنها دشمن مسلمانان نیست، بلکه به مقدسات مسیحیان نیز تعرض می‌کند.

او با اشاره به مسجدالاقصی، کلیسای قیامت و کلیسای مهد تأکید کرد که این اماکن مقدس، بخشی از میراث دینی و معنوی مشترک هستند و امت اسلامی و مسیحیان باید در برابر این تجاوزات موضع بگیرند.

وی وحدت امت را لازمه مقابله با رژیم صهیونیستی و آمریکا دانست و گفت: امت برای مقابله با «غده سرطانی» موسوم به اسرائیل و آمریکا که از آن حمایت می‌کند، به وحدت نیاز دارد.

جعید در ادامه با اشاره به رهبر انقلاب اسلامی، امام خامنه‌ای، اظهار کرد: امام خامنه‌ای در مسیر وحدت اسلامی نقش مهمی ایفا کرد و از وحدت میان اهل سنت و شیعه و فعالیت‌های مجمع تقریب مذاهب اسلامی حمایت کرد.

وی همچنین ابراز داشت که امام خامنه‌ای در جریان حمله آمریکا و اسرائیل کشته شده است و این رخداد را در چارچوب حمایت از فلسطین و غزه توصیف کرد.

دبیرکل جبهه عمل اسلامی لبنان با اشاره به شهید سید حسن نصرالله، دبیرکل پیشین حزب‌الله لبنان، افزود: همان‌گونه که سید حسن نصرالله در مسیر مقاومت و فلسطین جان خود را فدا کرد، این مسیر امروز از فلسطین تا بیروت، عراق، یمن و ایران امتداد دارد و جمهوری اسلامی ایران را در رأس این مسیر دانست.

وی تأکید کرد: این مسیر هزینه‌های سنگینی برای دفاع از مظلوم، ایستادگی در کنار حق، احیای اسلام حقیقی و پایبندی به تعالیم پیامبر اسلام(ص) پرداخته و بعثت جدید و تجدیدشونده امت باید بر پایه حق و ایستادگی در کنار مظلومان، بدون توجه به دین آنان، شکل بگیرد.

جعید با تأکید بر اهمیت وحدت محور مقاومت اظهار کرد: با وحدت و انسجام محور مقاومت می‌توان مسیر بعثت اسلامی را تقویت کرد.

وی گفت این محور امروز از فلسطین و گروه‌های مقاومت حماس و جهاد اسلامی، تا لبنان و حزب‌الله، عراق و الحشد الشعبی، یمن و انصارالله و جمهوری اسلامی ایران امتداد دارد.

وی با استناد به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» افزود: این محور بر اساس همین رویکرد حرکت می‌کند و همچنین آیه «وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُکُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُونِ» بر وحدت امت تأکید دارد.

دبیرکل جبهه عمل اسلامی لبنان با اشاره به تفاوت میان جریان‌های مقاومت و برخی دولت‌ها و جریان‌های متفرق در جهان اسلام گفت: در محور مقاومت، با وجود تفاوت‌های مذهبی میان شیعه و سنی، هدف و مسیر مشترکی وجود دارد و رهبران و نیروهای این جریان‌ها برای دفاع از حق و مظلومان هزینه می‌پردازند.

وی با اشاره به حمایت مردم کشورهای غربی از مردم غزه گفت: در کشورهایی مانند بریتانیا و فرانسه شاهد حضور مردم در حمایت از غزه و مردم فلسطین بوده‌ایم، در حالی که به گفته وی، در بسیاری از کشورهای عربی و اسلامی چنین حضور گسترده‌ای مشاهده نشده است.

جعید در پایان با تأکید دوباره بر ضرورت وحدت اسلامی اظهار امیدواری کرد که هدف بعثت امت محمد(ص) به‌زودی تحقق یابد و این مسیر به آزادی مقدسات در فلسطین و منطقه و همچنین آزادی انسان، بدون توجه به دین و رنگ او، منجر شود.

وی ابراز امیدواری کرد که امت اسلامی در این مسیر به پیروزی دست یابد و تأکید کرد که همان‌گونه که قدرت‌های تاریخی همچون نمرود، فرعون و هامان به عبرت تاریخ تبدیل شدند، ظلم نیز ماندگار نخواهد بود و حق و اسلام باقی خواهد ماند.

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