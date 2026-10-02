امت اسلامی باید مسئولیت خود را در برابر بشریت بر عهده بگیرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ملک معتصم خان، معاون امیر جماعت اسلامی هند، در سومین نشست بین‌المللی «بعثت امت محمد» که به همت مجمع جهانی قادمون برگزار شد، با تأکید بر جایگاه امت اسلامی در جهان اظهار کرد: مسلمانان در سراسر آفریقا، آسیا، اروپا، آمریکا و استرالیا، یک امت واحد هستند و در برابر انسانیت مسئولیت دارند.

وی با اشاره به مفهوم «امت وسط» در قرآن کریم گفت: امت اسلامی نه مادی‌گراست که تمام زندگی را در دنیا خلاصه کند و نه از زندگی دنیا رویگردان است؛ بلکه باید میان دنیا و آخرت تعادل برقرار کند و برای ساختن جامعه‌ای نیکو و حفظ آن تلاش داشته باشد.

ملک معتصم خان افزود: همان‌گونه که پیامبر اسلام(ص) برای جهانیان رحمت بود، مسلمانان نیز باید برای بشریت مایه رحمت باشند و در حل مشکلات انسان‌ها نقش ایفا کنند.

معاون امیر جماعت اسلامی هند، نخستین عرصه مسئولیت امت اسلامی را مسئله محیط زیست و بحران‌های زیست‌محیطی دانست و اظهار کرد: حفظ نظم آفرینش و توجه به گیاهان، دریاها، هوا و آب و تلاش برای ایجاد محیطی بهتر برای زندگی انسان‌ها، از جمله مسئولیت‌های مسلمانان است.

وی در ادامه با اشاره به مسائل اجتماعی، بر ضرورت تقویت خانواده و اصلاح ساختارهای اجتماعی تأکید کرد و گفت جامعه باید به گونه‌ای سامان یابد که امکان زندگی شایسته برای همه انسان‌ها فراهم شود.

ملک معتصم خان همچنین با اشاره به مشکلات اقتصادی جهان اظهار کرد: امروز ثروت فراوانی در جهان وجود دارد، اما بخش بزرگی از این ثروت در اختیار شمار محدودی از افراد قرار گرفته است و در نتیجه، فاصله میان ثروتمندان و فقرا افزایش یافته است. توزیع عادلانه ثروت و مقابله با فقر، از مهم‌ترین خدمات به بشریت است.

وی چهارمین عرصه مسئولیت امت اسلامی را حوزه سیاسی دانست و بر ضرورت وجود رهبری عادلانه تأکید کرد و افزود: در نگاه اسلام، حاکمیت حقیقی از آنِ خداوند است و همه انسان‌ها از کرامت و ارزش انسانی برابر برخوردارند؛ بنابراین باید عدالت و برابری برای همه انسان‌ها، مسلمان و غیرمسلمان، مورد توجه قرار گیرد.

معاون امیر جماعت اسلامی هند در پایان با تأکید بر مسئولیت امت اسلامی در برابر ظلم و بی‌عدالتی گفت: امت مسلمان باید منبع رحمت، عدالت و مقابله با ظلم و بی‌عدالتی باشد. اگر مسلمانان مسئولیت خود را به درستی انجام ندهند، پیامد آن تنها متوجه مسلمانان نخواهد بود، بلکه همه بشریت از آن آسیب خواهد دید و این مسئولیت در برابر خداوند نیز مورد سؤال قرار خواهد گرفت.

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