ادعای رویترز درباره تدارک عربستان برای حمله به انصارالله

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رویترز در گزارشی به نقل از شش فرد مطلع نوشت که عربستان سعودی در حال بررسی طرحی برای آغاز عملیات نظامی علیه انصارالله یمن است.

منابع عربی و دیپلمات‌های غربی به رویترز گفته‌اند که ریاض به این نتیجه رسیده است تا زمانی که انصارالله کنترل باب‌المندب را در اختیار داشته باشد، ورود به مذاکرات جدید صلح با این گروه دشوار خواهد بود؛ زیرا کنترل این تنگه به انصارالله اهرم فشار قابل‌توجهی بر کشتیرانی منطقه‌ای و بین‌المللی می‌دهد.

بر اساس این گزارش، عربستان دو گزینه را برای این عملیات بررسی می‌کند: حمله‌ای محدود به مناطق اطراف باب‌المندب یا عملیاتی گسترده‌تر در چند جبهه همزمان در استان‌های البیضاء، مأرب، تعز و الجوف. در صورت اجرای طرح گسترده، ممکن است بیش از ۱۰۰ هزار نیروی یمنی برای عملیات بسیج شوند. نیروهای یمنی تحت نظارت ریاض عملیات زمینی را انجام خواهند داد و نیروی هوایی عربستان نیز از آن‌ها پشتیبانی خواهد کرد.

منابع منطقه‌ای و غربی گفته‌اند این عملیات ممکن است طی هفته‌های آینده آغاز شود و نیروهای یمنی تحت حمایت ریاض در خط مقدم آن قرار خواهند داشت. زمان دقیق آغاز عملیات مشخص نیست؛ منابع مطلع زمان احتمالی آن را از یک هفته آینده تا پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در اوایل نوامبر تخمین زده‌اند.

باب‌المندب دروازه جنوبی دریای سرخ و یکی از مسیرهای مهم کشتیرانی میان مدیترانه و آسیاست. اهمیت این آبراه در ماه‌های اخیر بیشتر شده، زیرا در شرایط اختلال در تردد از تنگه هرمز در پی جنگ علیه ایران، باب‌المندب به عنوان یکی از مسیرهای جایگزین برای انتقال کالا و انرژی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.

یکی از اهداف اصلی این عملیات، عقب راندن انصارالله از مناطقی است که این گروه در ماه گذشته در امتداد ساحل دریای سرخ به سرعت تصرف کرده و در نهایت کنترل تنگه باب‌المندب را به دست گرفته است.

مایکل راتنی، سفیر پیشین آمریکا در عربستان، به رویترز گفته است که انتظار دارد عملیات احتمالی، در مقایسه با عملیات گسترده عربستان در سال ۲۰۱۵، محدودتر باشد و تمرکز اصلی آن بازپس‌گیری مناطق ساحلی اطراف باب‌المندب باشد.

بر اساس گزارش رویترز، آمریکا در حال حاضر اطلاعات لازم برای حمایت از عملیات عربستان در یمن را در اختیار ریاض قرار می‌دهد و مشاوران نظامی آمریکایی نیز در این زمینه کمک می‌کنند. یکی از دیپلمات‌های غربی گفته است اطلاعات هدف‌یابی نیز در اختیار عربستان قرار می‌گیرد.

با این حال، متحدان عربستان ظاهراً قرار نیست مستقیماً در عملیات رزمی داخل یمن مشارکت کنند. رویترز پیش‌تر گزارش داده بود که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درخواست محمد بن سلمان برای حمایت نظامی مستقیم از جمله حملات هوایی آمریکا علیه انصارالله را رد کرده است.

نگرانی از پاسخ انصارالله

به نوشته رویترز، یکی از نگرانی‌های اصلی عربستان در صورت آغاز عملیات جدید، حفاظت از تأسیسات نفتی و زیرساخت‌های این کشور در برابر حملات پهپادی و موشکی انصارالله است. منابع منطقه‌ای گفته‌اند ریاض از چند متحد خود درخواست کمک برای تقویت سامانه‌های دفاعی کرده است.

رویترز در بخش دیگری از گزارش خود به وضعیت نیروهای یمنی مخالف انصارالله پرداخته و می‌نویسد عملیات زمینی احتمالی عربستان به ائتلافی از گروه‌های مسلح یمنی متکی خواهد بود که عربستان و امارات در مراحل قبلی جنگ یمن آن‌ها را آموزش داده و مسلح کرده‌اند.

محمد الباشا، تحلیلگر مسائل یمن، به رویترز گفته است بسیاری از نیروهای مخالف انصارالله هنوز سازماندهی و آمادگی لازم برای یک عملیات طولانی‌مدت علیه نیروهای منظم انصارالله را ندارند؛ به‌ویژه آنکه انصارالله همزمان در چند جبهه فشار وارد می‌کند.

نیروهای یمنی مخالف انصارالله نیز در زمستان گذشته بیش از پیش دچار اختلاف شدند؛ زمانی که نیروهای جنوبی مورد حمایت امارات تلاش کردند مناطقی در شرق یمن را تصرف و طرح جدایی‌طلبانه خود را اعلام کنند، اما پس از چندین درگیری از سوی نیروهای مورد حمایت عربستان شکست خوردند.

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