به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امور خارجه عراق بر پایبندی کامل دولت این کشور به انحصار سلاح در دست دولت و نهادهای قانونی تأکید کرد.

حسین همچنین با تمجید از آنچه وی «درک طرف آمریکایی نسبت به اهمیت احترام به آزادی‌های مذهبی و تسهیل ورود زائران به اماکن مقدس» دانست، ازسرگیری پروازها را حامی مشارکت پایدار میان عراق و آمریکا بر مبنای احترام متقابل دانست.

این اظهارنظر ساعتی پس از آن روی می‌دهد که عراق با برقراری ۴۰ پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به نجف موافقت کرد.

در همین راستا، دفتر علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، خبر داد که مجموعه‌ای از تماس‌ها و پیگیری‌های نخست‌وزیر عراق با طرف‌های مربوطه به توافقی منجر شد که بر اساس آن، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی به غیر از شرکت ماهان اجازه خواهند داشت روزانه ۴۰ پرواز از مبدأ و به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف انجام دهند.

دفتر نخست‌وزیری عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که در چارچوب تلاش‌های دولت برای تسهیل رفت‌وآمد مسافران و زائران ورودی به عراق یا خروجی از این کشور و حمایت از جنبه‌های انسانی، درمانی، گردشگری و تحصیلی، علی الزیدی پیگیری‌های مستمری را برای ازسرگیری پرواز شرکت‌های هواپیمایی ایرانی از مبدأ و به مقصد فرودگاه بین‌المللی نجف اشرف انجام داده است.

رفت‌وآمد هوایی؛ پلی برای ارتباط میان ملت‌ها

در همین چارچوب، الزیدی تأکید کرد که رفت‌وآمد هوایی صرفاً جابه‌جایی میان دو فرودگاه نیست، بلکه پلی برای ارتباط میان ملت‌هاست؛ زیرا در میان مسافران، بیمارانی هستند که در انتظار رسیدن به محل درمان خود هستند، زائرانی که قصد زیارت اماکن مقدس را دارند و خانواده‌هایی که منتظر پیوستن به یکدیگر با سهولت و آسانی هستند. همچنین این رفت‌وآمد از نظر گردشگری، اقتصاد و ارتباطات اجتماعی اهمیت دارد.

نخست‌وزیر عراق همچنین تأکید کرد که عراق در روابط و ارتباطات خارجی خود، منافع مردمش را مبنا قرار می‌دهد و بر ایجاد روابط متوازن و مثبت با کشورهای مختلف و استفاده از این روابط برای تسهیل زندگی مردم و تداوم ارتباط میان ملت‌ها تأکید دارد.

دفتر نخست‌وزیری عراق افزود که الزیدی به پیگیری پرونده‌هایی که مستقیماً بر زندگی شهروندان و زائران تأثیر می‌گذارد ادامه خواهد داد و برای رفع موانع موجود بر سر راه حمل‌ونقل و پرواز با تمامی طرف‌های مربوطه در راستای خدمت به عراق، حفظ منافع مسافران و تقویت همکاری و ارتباطات انسانی میان ملت‌ها همکاری خواهد کرد.

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