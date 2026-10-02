رئیس شورای سیاسی یمن خروج نیروهای آمریکایی از عراق را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی المشاط، رئیس شورای سیاسی عالی یمن،خروج نیروهای آمریکایی و خارجی از خاک عراق را به دولت، ملت، مقاومت و مرجعیت این کشور تبریک گفت.

وی این رویداد را «دستاورد تاریخی بزرگ و پیروزی ملی» دانست که پس از فروپاشی آرزوهای اشغالگران و ناتوانی آنان در دستیابی به اهدافشان در برابر اراده ملت عراق و اصرار آن بر آزادی، حاکمیت و استقلال محقق شد.

رئیس شورای سیاسی عالی یمن تأکید کرد: این دستاورد پس از دو دهه از تجاوز، اشغالگری و سلطه به دست آمد؛ سال‌هایی که با سرکوب ملت عراق، ایجاد فتنه و غارت منابع همراه بود و ویرانی و رنج بسیاری برجای گذاشت.

وی توضیح داد: این گام تاریخی، نتیجه ایستادگی، مقاومت و فداکاری‌های بزرگ ملت عراق است. این دستاورد، تأییدی بر حق اصیل آنان در حاکمیت، استقلال، تعیین سرنوشت و حفظ تمامیت ارضی این کشور محسوب می‌شود.

المشاط همچنین از فداکاری‌های ملت عراق در راه آزادی و کرامت خود قدردانی کرد و به شهیدان، مجروحان و مجاهدان این کشور که ستون اصلی این دستاورد ملی بودند، درود فرستاد.

وی گفت: خروج اشغالگران آمریکایی و نیروهای ائتلاف بین‌المللی، حق مشروع ملت عراق بر اساس مبانی حقوق بین‌الملل است و گامی مهم در مسیر تقویت امنیت و صلح در منطقه و مقدمه‌ای برای ترتیبات امنیتی منطقه‌ای مبتنی بر منافع مشترک، نه بر نیروها و پایگاه‌های خارجی به شمار می‌رود.

رئیس شورای سیاسی عالی یمن در پایان گفت: خداوند عراق و ملت آن را حفظ کند و این کشور را در امنیت و آرامش و در چارچوب آنچه شایسته ملت و تمدن آن است، یعنی حاکمیت و استقلال، پایدار بدارد.

المشاط همچنین از ملت‌های منطقه خواست روند آزادسازی از اشغالگر نظامی خارجی پنهان‌شده‌ای را که از توافق‌ها و همکاری‌های نظامی و امنیتی به عنوان پوششی گمراه‌کننده استفاده می‌کند، تکمیل کنند.

وی ابراز اطمینان کرد که ملت عراق با رهبری و مرجعیت خود نسبت به تلاش‌های این حضور برای بقا در اشکال مختلف یا تحت عناوین فریبنده و گمراه‌کننده، هوشیار باقی خواهد ماند.

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