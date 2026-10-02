به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد رعد، مدیر دفتر اطلاع‌رسانی هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر، در بیانیه‌ای که خبرگزاری عراقی «واع» آن را منتشر کرد، اعلام کرد: پس از اعلام دولت عراق درباره دستیابی به توافقی که اجازه برقراری ۴۰ پرواز روزانه برای شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را می‌دهد، دبیرکل سازمان بدر از تلاش‌های نخست‌وزیر علی الزیدی که به بازگشت پروازهای ایرانی به فرودگاه نجف اشرف منجر شد، قدردانی کرد.

رعد افزود: ما تأکید می‌کنیم که اصل عراق بر همبستگی و پیوند استوار است و آنچه دو ملت عراق و ایران را به هم متصل می‌کند، پیوندهای تاریخی و پل‌های گسترده‌ای است که هرگز قطع نمی‌شود. ایران و عراق جدایی‌ناپذیرند.

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