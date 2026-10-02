به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب، نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، در خطبه نماز جمعه، درباره وضعیت لبنان و تجاوزاتی که این کشور با آن روبه‌روست سخن گفت و اعلام کرد: ملت ما در برابر این تجاوز عقب‌نشینی نکرده است، هرچند با مشکلات مالی ناشی از محاصره و جنگ رسانه‌ای گسترده برای از هم پاشیدن جامعه شیعه روبه‌روست.

الخطیب با انتقاد از دولت لبنان گفت: مقامات با بهانه نبود منابع از تأمین نیازهای مردم شانه خالی می‌کنند، در حالی که خودشان در محاصره شیعیان نقش داشته‌اند.

وی افزود: ما از گفت‌وگو برای حل مسئله سلاح حمایت کردیم و در مسیر توافق ۱۷۰۱ حرکت کردیم، اما دولت به ارتش دستور عقب‌نشینی داد و زمینه اشغال را فراهم کرد و توافق چارچوب هم شکست خورد و بعد سخن از توافق امنیتی به میان آمد. بدترین دولتی که در تاریخ لبنان روی کار آمده، همین دولت است که علیه جنوب لبنان و شیعیان توطئه کرده است.

وی خطاب به مردم گفت: به همه آنچه درباره آمادگی برای تأمین نیازها می‌شنوید اعتماد نکنید. به همین دلیل پیشنهاد تشکیل کمیته‌هایی در روستاها را برای تکیه بر توان خود مطرح کردیم. باید برای تأمین این نیازها با هم همدل و متحد باشیم.

الخطیب درباره تلاش‌های جدی برای از هم پاشیدن جامعه شیعه هشدار داد و گفت: باید مراقب این موضوع باشیم تا فتنه داخلی رخ ندهد و قربانی این نقشه نشویم. بله، می‌توان به برخی اشتباهات اشاره کرد، اما نه در این مرحله؛ زیرا وحدت شیعیان بیش از هر زمان دیگری ضروری است.

وی گفت: اگر دولت لبنان به اصل عدالت، توازن و مشارکت واقعی میان همه گروه‌ها پایبند بود، نیازی به طرح این موضوع در این مرحله حساس نبود. ما همواره بر عدم طرح مسائل گروهی و مذهبی تأکید کرده و خواستار دولت شهروندی و لغو طایفه‌گرایی سیاسی بر اساس ماده ۹۵ قانون اساسی بوده‌ایم. نبیه بری، رئیس مجلس، سه بار برای تشکیل هیئت ملی لغو طایفه‌گرایی سیاسی فراخوانده، اما هر بار با مخالفت و شانه خالی کردن روبه‌رو شده است.

الخطیب تأکید کرد: شیعیان در طول تاریخ خود حتی یک بار طرح جدایی‌طلبانه مطرح نکرده‌اند و همیشه دغدغه‌شان وحدت امت بوده است. امروز هم به این اصول پایبندیم. اما اینکه این رویکرد باعث تحقیر و تضعیف ما شود، قابل تحمل نیست و دیگر سکوت نخواهیم کرد. من در این زمینه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر را مسئول می‌دانم.

وی گفت: شکایت‌های زیادی درباره آزار و اذیت کارمندان شیعه در بسیاری از ادارات دولتی به ما رسیده است. علاوه بر این، در پر کردن پست‌های خالی رده اول مربوط به شیعیان سهل‌انگاری می‌شود. از ۴۶ پست، حدود بیست پست خالی مانده، در حالی که انتصابات در دولت با سرعت در جریان است. نمی‌دانیم این از داخل دیکته می‌شود یا از خارج؛ وگرنه چگونه می‌توان تحریم‌های پی‌درپی آمریکا علیه نخبگان شیعه را توضیح داد که برخی از آن‌ها افسران ارشد ارتش لبنان هم بوده‌اند؟

الخطیب هشدار داد: این رویه نباید ادامه یابد. ما را به عنوان جامعه شکست‌خورده در نظر نگیرید. بارها در این زمینه به کنایه و با صراحت به ما گفته‌اند. شیعیان برای وطن و دفاع از زمین خود چه فداکاری‌ها و چه شهدایی تقدیم کرده‌اند. دیگران حداقل باید اصل مشارکت متوازن و عادلانه را محترم بشمارند و ما بیشتر از این نمی‌خواهیم.

تأکید بر حقوق شیعیان

وی افزود: ترجیح می‌دادم این موضوع را مطرح نکنم، چون به اصل شهروندی باور داریم. اما تا زمانی که معیارهای گروهی و مذهبی بر این کشور حاکم است، ما حق خود را در این وطن می‌خواهیم؛ نه بیشتر و نه کمتر. همان‌گونه که قبلاً انزوای هیچ گروهی از لبنان را نپذیرفتیم، امروز هم این رویه را رد می‌کنیم و بر احترام متقابل میان همه گروه‌ها، هر اندازه و هر ماهیتی که داشته باشند، تأکید می‌کنیم.

الخطیب با اشاره به اعلام پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا در عراق و خروج کامل نیروهای آمریکایی از این کشور گفت: ما از این رویداد استقبال می‌کنیم و به دولت و ملت عراق تبریک می‌گوییم، اما در همان حال از توطئه‌های آمریکا بیمناکیم؛ چون آمریکا هرگز عادت نداشته کار مثبتی برای رضای خدا انجام دهد. معتقدیم برادران عراقی این موضوع را می‌دانند و باید وحدت میان گروه‌های مختلف عراق را تقویت کنند.

وی با استقبال از اعلام علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، درباره تصویب قانون حشدالشعبی و تثبیت جایگاه آن در ساختار امنیتی به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر تحت فرماندهی کل قوا گفت: امیدواریم گفت‌وگو میان گروه‌های عراقی برای برقراری ثبات کامل محور قرار گیرد. عراق خطرات مرحله آینده را کاملاً می‌داند و ما از همه نیروهای عراقی می‌خواهیم برای حفظ امنیت و ثبات با یکدیگر همکاری کنند.

الخطیب تأکید کرد: آمریکا در دستیابی به اهدافی که برای جنگ تجاوزکارانه علیه ایران دنبال می‌کرد، یعنی سرنگونی نظام و تسلیم کردن ایران در برابر خود، شکست خورده است. این شکست، آمریکا را به ماجراجویی‌های نظامی بیشتر در منطقه سوق خواهد داد. بر کسی پوشیده نیست که آمریکا با رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند برخی کشورهای خلیج فارس را وارد جنگ با ایران کند. از این کشورها می‌خواهیم در این پروژه ویرانگر که تمام منطقه را نابود می‌کند، شرکت نکنند.

وی در پایان بار دیگر از کشورهای عربی و اسلامی فعال خواست برای تشکیل اتحادهای شفاف و ایجاد یک چتر امنیتی و سیاسی مؤثر، دور از طرح‌های آمریکایی و صهیونیستی که خواهان خیر این منطقه نیستند، همبستگی نشان دهند.

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