برگزاری کنفرانس شهدای مقاومت به یاد شهید سیدحسن نصرالله در قم + تصاویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کنفرانس شهدای مقاومت به یاد شهید سید حسن نصرالله، شهید سید هاشم صفی‌الدین و دیگر شهدای جبهه مقاومت، با حضور گسترده علما و شخصیت‌های بین‌المللی در قم برگزار شد.

در آغاز مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین بشارت امامی تلاوت کلام وحی را انجام داد. پس از آن، شهزاد حسین در مدح رسول اکرم(ص) و به یاد شهید سید حسن نصرالله، سرود شهادت را اجرا کرد. همچنین گروه پیام اسلامی با اجرای سرودهایی به زبان‌های فارسی، عربی، اردو و انگلیسی، بر تأثیرگذاری برنامه افزود.

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نخستین سخنران کنفرانس، ناصر ابوشریف، نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین بود. او در سخنان خود با اشاره به شخصیت، توانمندی‌های مدیریتی و جایگاه شهید سید حسن نصرالله در جبهه مقاومت، او را از چهره‌های شاخص مقاومت اسلامی برشمرد. وی بر نقش شهید نصرالله در تقویت جنبش مقاومت و حمایت از مسئله فلسطین تأکید کرد.

ابوشریف همچنین بر اهمیت وحدت امت اسلامی و همبستگی مسلمانان در حمایت از مسئله فلسطین تأکید کرد و به مقام شهید سید حسن نصرالله ادای احترام نمود.

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سپس محمد ابراهیم الدیلمی، سفیر دولت انقلابی یمن در جمهوری اسلامی ایران، سخنرانی کرد.

بخش مهمی از سخنان او به وضعیت منطقه، جبهه مقاومت و جایگاه شهید سید حسن نصرالله اختصاص داشت.

وی با ادای احترام به شهید سید حسن نصرالله، به نقش برجسته او در مسیر مقاومت و حمایت از مسئله فلسطین اشاره کرد و گفت: دفاع از فلسطین و مسجدالاقصی از مهم‌ترین اهداف جنبش مقاومت منطقه است.

سفیر یمن در پاسخ به برخی اتهامات درباره انصارالله، ادعاهایی مبنی بر تلاش انصارالله برای حمله به خانه کعبه یا اماکن مقدس اسلامی را رد کرد.

او با اشاره به موضع جنبش مقاومت درباره مقدسات اسلامی گفت: «چگونه ممکن است کسانی که از مسجدالاقصی دفاع می‌کنند، به کعبه حمله کنند؟»

محمد ابراهیم الدیلمی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وضعیت یمن، به موضع پاکستان اشاره کرد و از مردم این کشور برای تلاش‌های پارلمان پاکستان در زمان آغاز حملات نظامی علیه یمن در سال ۲۰۱۵ تشکر کرد.

وی گفت: در نتیجه این تلاش‌ها، ارتش پاکستان در عملیات نظامی علیه یمن شرکت نکرد.

سفیر یمن افزود: از آغاز وضعیت اخیر تاکنون با حجت‌الاسلام والمسلمین راجه ناصر عباس جعفری، دبیرکل مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در ارتباط بوده و این روابط درباره مسائل مربوط به یمن و وضعیت منطقه ادامه دارد.

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تبیین ویژگی‌های شهید نصرالله از سوی حجت‌الاسلام لک‌زایی

در بخش پایانی برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک‌زایی، رئیس بخش تحقیقات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، درباره شخصیت شهید سید حسن نصرالله سخن گفت.

وی با اشاره به یکی از ویژگی‌های برجسته شهید نصرالله، به مفهوم «صف» و صف‌بندی منظم در آیه قرآن کریم اشاره کرد: «إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُم بُنْیَانٌ مَّرْصُوصٌ».

وی توضیح داد که روحیه فداکاری و ایثار به‌صورت فردی هرچند ارزشمند است، اما تبدیل همین روحیه به یک جنبش منظم، جمعی و سازمان‌یافته مرحله دشوارتری است.

لک‌زایی تأکید کرد: شخصیت‌هایی مانند شهید سید حسن نصرالله از این توانایی برخوردار بودند که احساسات فردی، ایمان و روحیه فداکاری را به یک جنبش منظم و متحد در مسیر اهداف اسلامی و مقاومت تبدیل کنند.

در این کنفرانس شخصیت‌های دینی مختلف و افراد وابسته به جنبش‌های مقاومت حضور داشتند. از جمله شرکت‌کنندگان می‌توان به آیت‌الله شیخ حسین از کویت، حجت‌الاسلام عبدالمحسن البقشی از عربستان و مسئول حوزه علمیه آل‌البیت و دیگر شخصیت‌ها اشاره کرد.

شخصیت‌هایی از جمهوری اسلامی پاکستان و هیئت‌هایی از نهادهای مختلف نیز در این مراسم شرکت کردند. در میان آنان آیت‌الله سید شجاع حسینی، آیت‌الله شیخ باقر المقدسی، نمایندگان شورای علمای شیعه پاکستان، نمایندگان جنبش بیداری امت اسلامی و نمایندگان علما، مدارس قم و تشکل‌های اسلامی از مناطق مختلف پاکستان حضور داشتند.

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