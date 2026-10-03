به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با تشدید یورش‌های شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی، صدها شهروند مراکشی با تجمع مقابل پارلمان این کشور در رباط، درباره خطرات فزاینده علیه قبله نخست مسلمانان، هشدار دادند و خواستار پایان روابط عادی‌سازی‌شده با رژیم صهیونیستی شدند.

مراکشی‌ها روز جمعه در پاسخ به فراخوان «ابتکار مغربی برای حمایت و یاری» و «گروه اقدام ملی برای فلسطین» مقابل ساختمان پارلمان در پایتخت این کشور تجمع کردند. شرکت‌کنندگان با در دست داشتن پرچم فلسطین، ضمن اعلام حمایت از ملت فلسطین و مسجدالاقصی، شعارهایی در محکومیت رژیم صهیونیستی و در مخالفت با عادی‌سازی روابط رباط و تل‌آویو سر دادند.

در این تجمع السریتی هماهنگ‌کننده «گروه اقدام ملی برای فلسطین» با تأکید بر اینکه «مسجدالاقصی در خطر است و همه باید حرکت کنند»، گفت تهدید کنونی علیه این مسجد دیگر به یورش و آتش‌زدن محدود نمی‌شود و «تخریب» به تهدید اصلی تبدیل شده است. او همچنین با اشاره به ادامه حمایت مردم مراکش از فلسطین، از کشورهای عربی و اسلامی پرسید که در برابر تحولات جاری در قدس چه اقدامی انجام خواهند داد.

۱۱ هزار یورش در کمتر از یک ماه

این هشدار در شرایطی مطرح می‌شود که میزان یورش شهرک‌نشینان صهیونیست به مسجدالاقصی طی هفته‌های اخیر افزایش یافته است.

بر اساس داده‌های ارائه‌شده از سوی استانداری قدس، از ۱۲ سپتامبر تا اول اکتبر، ۱۱ هزار و ۴۰۹ شهرک‌نشین وارد مسجدالاقصی شده‌اند. همچنین تنها در پنج روز نخست عید یهودی عرش، از ۲۷ سپتامبر تا اول اکتبر، ۹ هزار و ۱۳۸ شهرک‌نشین به این مکان مقدس یورش برده‌اند.

این آمار در حالی منتشر شده که گزارش‌های مربوط به تحولات مسجدالاقصی طی ماه‌های اخیر از افزایش یورش‌ها، محدودیت‌های اعمال‌شده علیه فلسطینیان و تلاش برای ایجاد واقعیت‌های جدید در این مکان حکایت دارد.

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اعتراض به عادی‌سازی در کنار دفاع از الاقصی

اعتراض اخیر در رباط تنها به حمایت از فلسطین محدود نماند. معترضان خواستار پایان عادی‌سازی روابط مراکش با رژیم صهیونیستی شدند؛ موضوعی که در هفته‌های اخیر بار دیگر به یکی از محورهای تحرکات گروه‌های مدنی و سیاسی مراکش تبدیل شده است.

«گروه اقدام ملی برای فلسطین» نیز پیش از برگزاری تجمع، از ملت‌ها و دولت‌های عربی و اسلامی خواسته بود برای نجات مسجدالاقصی از آنچه «خطرات بزرگ» علیه این مکان مقدس خوانده، وارد عمل شوند و همزمان خواستار شکل‌گیری حرکت مردمی علیه عادی‌سازی و تمامی اشکال روابط با رژیم صهیونیستی شده بود.

موج اعتراضات اخیر در مراکش در حالی ادامه دارد که روابط دیپلماتیک این کشور با رژیم صهیونیستی از اواخر سال ۲۰۲۰ از سر گرفته شده است؛ موضوعی که طی سال‌های گذشته با اعتراض بخش‌هایی از جامعه و گروه‌های سیاسی و مدنی مراکش مواجه بوده است.

اکنون اما با تشدید یورش‌ها به مسجدالاقصی، این اعتراضات در رباط بار دیگر به خیابان آمده و هشدار درباره آینده این مکان مقدس، در کنار مطالبه پایان عادی‌سازی، به محور اصلی آن تبدیل شده است.

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