به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت خارجه دولت صنعا در واکنش به ادعای عربستان سعودی درباره حمله به یک مرکز تأسیسات برق در مدینه، این ادعا را بخشی از «روایت دروغین» ریاض دانست و تأکید کرد که عربستان با سوءاستفاده از قداست اماکن مقدس، درصدد پیشبرد روایت‌های خود علیه یمن است.

ائتلاف تحت رهبری عربستان روز پنجشنبه مدعی شد یک پهپاد، بامداد ۲۹ سپتامبر، ایستگاه توزیع برق «طیبه» در مدینه را هدف قرار داده است؛ ایستگاهی که به گفته مقام‌های سعودی برق مسجدالنبی(ص) را تأمین می‌کند.

ترکی المالکی، سخنگوی ائتلاف، مدعی شد بررسی‌های انجام‌شده و بقایای پهپاد، مسئولیت نیروهای انصارالله در این حمله را تأیید کرده است. به گفته او، در این حادثه یکی از ترانسفورماتورها از مدار خارج شد، اما شبکه برق دچار اختلال نشد.

اما یک منبع نظامی یمنی در واکنش به این ادعا، اتهام مطرح‌شده از سوی عربستان را رد کرد و آن را «بهتان بزرگ» علیه مردم یمن خواند. این مقام یمنی اعلام کرد ادعای حمله به ایستگاه برق مدینه هیچ اساسی ندارد و هشدار داد که نیروهای یمنی در برابر چنین اتهاماتی سکوت نخواهند کرد.

وزارت خارجه صنعا: سعودی‌ها مقدسات را دستمایه روایت‌های دروغین کرده‌اند

وزارت خارجه دولت صنعا نیز با صدور بیانیه‌ای، عربستان را به تکرار «روایت‌های کاذب و توهین‌آمیز» درباره مقدسات اسلامی متهم کرد و گفت ریاض از قداست مکه و مدینه برای پیشبرد ادعاهای خود علیه یمن بهره می‌گیرد.

این وزارتخانه در بیانیه خود تأکید کرد که یمن طی سال‌های گذشته در دفاع از مقدسات اسلامی هزینه داده است و عربستان در جایگاهی نیست که علیه یمن اتهام‌زنی کند.

این بیانیه همچنین مدعی شد که نظام سعودی خود به تهدیدی برای مقدسات اسلامی تبدیل شده و صلاحیت و اعتماد لازم برای اداره حرمین شریفین را ندارد.

در همین چارچوب، محمدعلی المشاط، رئیس شورای عالی سیاسی دولت صنعا، نیز عربستان را مسئول هرگونه حمله احتمالی به مکه، مدینه، مسجدالحرام یا مسجدالنبی(ص) دانست و نسبت به تلاش برای نسبت دادن چنین حوادثی به یمن هشدار داد.

تکرار سناریوی «مقدسات»

واکنش یمن در شرایطی مطرح شده که ادعای حمله به تأسیسات مدینه، پس از اتهامات قبلی عربستان درباره هدف قرار گرفتن مکه مطرح شده است؛ ادعاهایی که انصارالله نیز آنها را رد کرده بود.

استفاده از نام مکه و مدینه، بخشی از تلاش عربستان برای ایجاد فشار افکار عمومی علیه یمن است؛ روایتی که وزارت خارجه دولت صنعا آن را سوءاستفاده از جایگاه و حرمت اماکن مقدس توصیف کرده است.

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