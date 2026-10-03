به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی مدعی شد کمک‌خلبان عمانی پرواز دبی به تل‌آویو تحت تأثیر ایدئولوژی القاعده قرار داشته است.

این پرواز روز ۳۰ سپتامبر در مسیر دبی به تل‌آویو با حادثه‌ای جدی مواجه شد و کمک‌خلبان به کاپیتان حمله کرد؛ در جریان درگیری، هواپیما به‌شدت ارتفاع از دست داد و در نهایت در منطقه تبوک عربستان فرود اضطراری کرد.

گزارش‌های رسانه‌ای همچنین حاکی است کمک‌خلبان مذکور هویت وی را «حمام الهمامی» معرفی کرده‌اند، پیش‌تر هنگام آموزش خلبانی در شرکت «عمان ایر» به‌دلیل نگرانی‌های امنیتی درباره دیدگاه‌های افراطی از فعالیت پروازی کنار گذاشته شده بود.

از سوی دیگر، بررسی حساب‌های منتسب به وی در شبکه‌های اجتماعی نشان داده است که در یکی از ویدئوهای منتشرشده، تصاویر هواپیماهای مسافربری در کنار تصویری از ایمن الظواهری، رهبر پیشین القاعده دیده می‌شود.

با این حال، تاکنون ارتباط رسمی این فرد با تشکیلات القاعده تأیید نشده و مقام‌های اماراتی همچنان در حال بررسی انگیزه و ابعاد امنیتی این حادثه هستند.

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