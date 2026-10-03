به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «سید عمار حکیم»، رئیس جریان حکمت ملی عراق، از تلاشهای دولت عراق و پیگیریهای علی فالح الزیدی، نخستوزیر این کشور، برای ازسرگیری پروازهای ایرانی از مبدأ و به مقصد فرودگاه بینالمللی نجف اشرف قدردانی کرد.
حکیم این اقدام را گامی مهم در تسهیل رفتوآمد بیماران، زائران و مسافران دانست و تأکید کرد که از گردشگری و ارتباط میان دو ملت عراق و ایران پشتیبانی میکند.
وی افزود: این دستاورد نشان میدهد که گفتوگو و دیپلماسی سازنده میتواند به حلوفصل پروندههای بلاتکلیف و رفع موانع در راستای خدمت به منافع عراق و ملت این کشور منجر شود.
رهبر جریان حکمت ملی عراق همچنین همبستگی خود را با جمهوری اسلامی ایران و ملت این کشور در مقابله با فشارهای اقتصادی پیشرو اعلام کرد و خواستار تداوم تلاشها برای بازگشایی تمامی فرودگاهها به روی پروازهای میان دو کشور شد.
حکیم تأکید کرد که بازگشایی مسیرهای هوایی میان عراق و ایران، بهویژه به دلایل بشردوستانه، اهمیت دارد و میتواند رفتوآمد زائران دو کشور را تسهیل کند.
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