به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در دیدار جمعی از وعاظ کشور، حجج اسلام مسعود عالی، مهدی طائب، محمد مهدی ماندگاری، سید ابراهیم حسینی اراکی، محمد رضا برادران، محمد رضا شیخ طادی با آیت‌الله رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت(ع) آخرین راهبردها، دستاوردها و رویکردهای تبلیغ بین‌المللی معارف اهل‌بیت (ع) و لزوم هم‌افزایی با ظرفیت‌های تبلیغی داخلی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

تبیین معارف اسلامی با ادبیات عقل و فطرت در عرصه بین‌الملل

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با اشاره به چالش‌های تبلیغ در کشورهای غربی و پروژه‌های دشمنان برای محدود نشان دادن پیام اسلام، بر ضرورت بهره‌گیری از ادبیات عقلانی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه قرآن کریم علاوه بر زبان محاوره (عربی)، دارای زبان فهم یعنی «عقل و فطرت» است، تصریح کرد: «بهترین و مؤثرترین ادبیات برای گفتگو با جوامع غربی و مخاطبان بین‌المللی، زبان فطرت است؛ چراکه فطرت و عقل فرامکانی و فرازمانی بوده و تمامی انسان‌ها را مخاطب قرار می‌دهد». وی همچنین به ناکامی پروژه‌های سنگین چندساله مؤسسات غربی در محدودسازی اسلام اشاره و راهکار خنثی‌سازی آن را تبیین منطقی و عقلانی معارف اسلامی دانست.

راهبرد تبلیغی مجمع؛ معرفی معارف اهل‌بیت (ع) و پرهیز از تفرقه

آیت‌الله رمضانی در تبیین خط‌مشی و سیاست اصلی مجمع در مواجهه با جوامع مختلف خاطرنشان کرد: سیاست مجمع جهانی اهل بیت (ع) مبتنی بر «معرفی معارف اهل‌بیت (ع)» است؛ زیرا معتقدیم ارائه عقلانی و فطری معارف اهل‌بیت (ع)، خودبه‌خود دل‌های تشنه حقیقت را جذب می‌کند.

وی با بیان اینکه رفتارها و سخنان تفرقه‌افکنانه و توهین به مقدسات سایر مذاهب، نتیجه‌ای جز تشدید تفرقه، افراط گرایی و سوءاستفاده دشمنان ندارد، تصریح کرد: «سیره اهل‌بیت (ع) و فتواهای بزرگان دین بر پرهیز از اهانت استوار است و ما باید با ادبیات اخلاقی و منطقی، جاذبه معارف اهل‌بیت (ع) را برای تمام مسلمانان و جوامع بشری تبیین کنیم».

تقسیم کار نهادهای بین‌المللی و استقبال از هم‌افزایی با مبلغان کشوری

دبیرکل مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) با تبیین تقسیم کار میان نهادهای بین‌المللی یادآور شد: امر آموزش طلاب و دانشجویان خارجی بر عهده جامعه‌المصطفی العالمیه است و بکارگیری و اعزام مبلغان در عرصه بین‌المللی پس از فرایند آموزش، توسط مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) تمشیت می‌شود.

وی در پایان با استقبال از پیشنهادات اساتید و سخنرانان حاضر در نشست، تصریح کرد: مجمع آماده است تا در زمینه‌هایی نظیر انتقال تجارب تبلیغی، مهارت‌افزایی مبلغان بین‌المللی، انتشار محتوای تولید شده توسط جامعه فرهنگی حوزوی ولاء در زمینه دانش مدیریت مسجد به زبان‌های زنده دنیا و همچنین انعکاس تحلیل‌ها و اخبار راهبردی بین‌المللی به مبلغان داخلی، هم‌افزایی و همکاری گسترده‌ای داشته باشد.

از برنامه‌های دیگر این دیدار، بازدید از مرکز اسناد و نمایشگاه دستاوردهای مجمع جهانی اهل بیت علیهم‌السلام بود.

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