به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارشی که «بنیاد شیعیان آمریکا» منتشر کرده است، دانشجویان مسلمان در دانشگاه‌های ایالات متحده با سطوح قابل توجهی از تبعیض مذهبی و محدودیت در ابراز هویت دینی خود مواجه هستند؛ مسئله‌ای که بر اساس داده‌های جدید، تنها به رفتارهای فردی محدود نمانده و در تعامل با همکلاسی‌ها، استادان، کارکنان و مسئولان دانشگاه‌ها نیز مشاهده می‌شود.

این گزارش با استناد به داده‌های «مؤسسه سیاست اجتماعی و تفاهم» (ISPU) اعلام می‌کند که ۶۳ درصد از مسلمانان شرکت‌کننده در «نظرسنجی مسلمانان آمریکا ۲۰۲۵» گفته‌اند طی یک سال گذشته تبعیض مذهبی را تجربه کرده‌اند. این میزان در میان یهودیان ۵۰ درصد و در میان پروتستان‌ها، کاتولیک‌ها و افراد فاقد وابستگی مذهبی به ترتیب ۲۷، ۲۵ و ۲۲ درصد گزارش شده است.

بر اساس یافته‌های ISPU درباره محیط دانشگاهی، در میان مسلمانانی که تبعیض مذهبی را تجربه کرده‌اند، ۲۵ درصد گفته‌اند این تبعیض را هنگام تعامل با همکلاسی‌ها یا دیگر دانشجویان در دانشگاه تجربه کرده‌اند. همچنین ۲۴ درصد از این افراد از تجربه تبعیض در تعامل با افراد صاحب اختیار در دانشگاه، از جمله استادان، مدیران یا کارکنان، خبر داده‌اند. این یافته‌ها نشان می‌دهد که مسئله تبعیض علیه دانشجویان مسلمان صرفاً به برخوردهای پراکنده میان دانشجویان محدود نیست.

بنیاد شیعیان آمریکا همچنین به پژوهش‌های پیشین ISPU استناد کرده است که بر اساس آن، ۸۴ درصد از دانشجویان مسلمان در آموزش عالی یا دوره‌های حرفه‌ای گفته‌اند در سال منتهی به نظرسنجی، تبعیض مذهبی را تجربه کرده‌اند؛ این رقم در میان مسلمانانی که دانشجو نبوده‌اند ۶۶ درصد بوده است. در همین پژوهش، ۷۸ درصد دانشجویان مسلمان از تعصب مذهبی از سوی همسالان و ۶۸ درصد از تبعیض از سوی افراد صاحب اختیار سخن گفته‌اند.

یکی دیگر از محورهای گزارش، مسئله «خودسانسوری» دانشجویان مسلمان است. بر اساس منابع مورد استناد ISPU، پنجاه‌وسه درصد از دانشجویان مسلمان گفته‌اند به طور کلی خودسانسوری می‌کنند و این رقم در تعامل با استادان به ۶۹ درصد می‌رسد. ISPU این وضعیت را از جمله موانعی می‌داند که می‌تواند بر مشارکت کامل دانشجویان مسلمان در بحث‌های دانشگاهی و فعالیت‌های اجتماعی اثر بگذارد.

یافته‌های منتشرشده در ایالت کالیفرنیا نیز از وجود چنین نگرانی‌هایی حکایت دارد. گزارش سال ۲۰۲۴ شورای روابط اسلامی آمریکا در کالیفرنیا (CAIR-CA) و مرکز پیشگیری از نفرت و قلدری، بر اساس نظرسنجی از ۷۲۰ دانشجوی مسلمان در ۸۷ دانشگاه و کالج دولتی و خصوصی، نشان داد نزدیک به نیمی از شرکت‌کنندگان در سال تحصیلی ۲۰۲۳-۲۰۲۴ نوعی آزار یا تبعیض در محیط دانشگاه را تجربه کرده‌اند؛ رقمی که در مطالعه قبلی این نهاد ۴۰ درصد بود.

گزارش بنیاد شیعیان آمریکا در ادامه به نمونه‌هایی از تعرض به فضاهای مذهبی مسلمانان در دانشگاه‌ها اشاره می‌کند. از جمله در سال ۲۰۲۴ مرکز زندگی اسلامی دانشگاه راتگرز مورد تخریب قرار گرفت و در سال ۲۰۲۵ نیز نمازخانه مسلمانان در یکی از کتابخانه‌های دانشگاه نیویورک هدف خرابکاری قرار گرفت. در سطح دانشگاهی گسترده‌تر نیز دانشگاه هاروارد در پی افزایش گزارش‌های مربوط به تبعیض علیه مسلمانان، اعراب و فلسطینیان، یک کارگروه ویژه تشکیل داد که پس از برگزاری جلسات متعدد و دریافت بیش از دو هزار پاسخ به نظرسنجی دانشگاهی، مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای مقابله با این پدیده ارائه کرد.

بنیاد شیعیان آمریکا در پایان بر ضرورت مستندسازی موارد تبعیض، حفظ پیام‌ها و شواهد مرتبط و استفاده از سازوکارهای رسمی دانشگاه‌ها برای گزارش این موارد تأکید کرده و خواستار اجرای یکسان مقررات مربوط به منع تبعیض، آزادی بیان و تسهیلات مذهبی برای دانشجویان مسلمان شده است. این بنیاد همچنین بر ضرورت فراهم کردن امکانات مناسب برای برگزاری نمازهای روزانه، ماه رمضان، عید فطر و عید قربان و رعایت الزامات غذایی مسلمانان در محیط‌های دانشگاهی تأکید کرده است. مجموع این داده‌ها، از وجود مجموعه‌ای از چالش‌های مذهبی و اجتماعی پیش روی دانشجویان مسلمان در بخشی از دانشگاه‌های آمریکا حکایت دارد؛ چالش‌هایی که از رفتارهای تبعیض‌آمیز فردی تا سیاست‌ها و شرایط محیط دانشگاهی را دربرمی‌گیرد.

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