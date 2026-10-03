سه کلید برای ساختن یک زندگی مشترک شیرین

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ پنجمین همایش ملی معرفت رضوی ویژه زوج‌های جوان وزارت جهاد کشاورزی، با حضور نوعروس‌ها و تازه‌دامادهای این وزارتخانه از سراسر کشور، در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی مشهد مقدس برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدحسن ربانی، نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، در این مراسم با محوریت تبیین حقوق و وظایف معنوی زوجین، بر ضرورت تقویت پیوند عاطفی و معنوی میان همسران تأکید کرد.

وی با اشاره به سه اصل بنیادین برای داشتن زندگی شیرین‌تر اظهار داشت: اگر زوج‌های جوان می‌خواهند زندگی مشترکشان بسیار شیرین‌تر و فراتر از آنچه تصور می‌کنند باشد، باید سه رکن را در زندگی خود جاری کنند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، نخستین رکن را «رفاقت و استمداد از خداوند» دانست و افزود: در هر گام از زندگی باید دوستی و پیوند با خالق متعال را فراموش نکرد و در مسیر زندگی از خداوند مدد گرفت.

وی دومین رکن را «اعتماد به نفس و حفظ سرمایه‌های فردی» عنوان کرد و گفت: انسان باید پیش از هر کس، سرمایه‌های روحی و انسانی خود را حفظ و تقویت کند.

حجت‌الاسلام ربانی همچنین «محرمیت عمیق» را سومین رکن زندگی مشترک دانست و بیان کرد: محرمیت به معنای دل سپردن به یکدیگر، ایجاد صمیمیت و درک متقابل است.

وی با تأکید بر معنای حقیقی محرمیت در زندگی مشترک خاطرنشان کرد: محرمیت یعنی زن و شوهر آن‌قدر به یکدیگر نزدیک باشند که در سختی‌ها، تلخی‌ها و شیرینی‌های زندگی، پناه و تکیه‌گاه یکدیگر باشند.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی افزود: این معنای عمیق از نزدیکی و صمیمیت، حتی فراتر از پیوند با والدین است و کمال صمیمیت در پیوند میان زوجین نهفته است.

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قدردانی از برگزارکنندگان همایش معرفت رضوی

حجت‌الاسلام والمسلمین ربانی در ادامه، ضمن قدردانی از مسئولان و برگزارکنندگان پنجمین همایش ملی معرفت رضوی، از تلاش‌های حوزه نمایندگی ولی‌فقیه و همچنین حجج اسلام خوئینی و قادری و دیگر دست‌اندرکاران برگزاری این نشست ملی تشکر کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت سلامت و امنیت زائران، از فداکاری و سخاوتمندی افرادی که با انجام امور خیر و صدقات، برای سلامت رفت‌وآمد زائران تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد.

نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی در پایان برای تمامی شرکت‌کنندگان در این همایش، زیارتی مقبول و بازگشتی همراه با سلامت و عافیت از بارگاه نورانی امام رضا علیه‌السلام مسئلت کرد.

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